تخفيض أسعار نيسان قشقاي 2020 nissan qashqai اليوم في مصر .. صور

نيسان قشقاي 2020 بعد التخفيض . يهتم محبو ومتابعو أخبار السيارات في مصر بمعرفة أحدث الأسعار والمواصفات للسيارات التي يحبوها خصوصا قبل الشراء ليتمكنوا من عقد المقارنات للوصول لأفضل سعر و مواصفات في السوق و في هذا السياق نطرح عليكم اسعار و مواصفاتبعد التخفيض









حصلت سيارات نيسان قشقاي nissan qashqai في مصر على عدد من الاضافات الجديدة والتحديثات وزودت بكماليات ووسائل أمان اضافية داخل المقصورة لنسخ 2020 .





nissan qashqai





جاءت الفئة الأولي من السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai بشاشة جديدة أكبر في الحجم 7 بوصة مكان الشاشة السابقة 5 بوصة وهذا الاجراء طبق في كل الفئات ويمكن للشاشة الجديدة الاندماج مع موبايلك الخاص .









وزودت السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai باضافات أخري تشمل الزجاج الفاميه الذي يوفر الخصوصية والتحكم الصوتي ونظام الصوت بوز مع 7 سماعات وركائز تحميل فوق السقف وجي بي اس . كما زودت بمكابح طوارئ ذكية وتنبيه التصادم الامامي وكاميرا في الخلف أو كاميرا محيطية حسب الفئة .









وقدمت السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai في 3 فئات مختلفة في مصر و نستعرضها اليوم بعد تخفيض اسعارها :





نيسان قشقاي nissan qashqai الفئة الأولى بسعر 360.000 جنيه





نيسان قشقاي nissan qashqai الفئة الثانية بسعر 396.000 ألف جنيه



