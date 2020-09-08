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سيارات

تخفيض أسعار نيسان قشقاي 2020 nissan qashqai اليوم في مصر .. صور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:01 م
نيسان قشقاي 2020
نيسان قشقاي 2020 nissan qashqai
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اشرف عطية
يهتم محبو ومتابعو أخبار السيارات في مصر بمعرفة أحدث الأسعار والمواصفات للسيارات التي يحبوها خصوصا قبل الشراء ليتمكنوا من عقد المقارنات للوصول لأفضل سعر و مواصفات في السوق و في هذا السياق نطرح عليكم اسعار و مواصفات نيسان قشقاي 2020 بعد التخفيض 


حصلت سيارات نيسان قشقاي nissan qashqai في مصر على عدد من الاضافات الجديدة والتحديثات وزودت بكماليات ووسائل أمان اضافية داخل المقصورة لنسخ 2020 .

nissan qashqai

جاءت الفئة الأولي من السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai بشاشة جديدة أكبر في الحجم 7 بوصة مكان الشاشة السابقة 5 بوصة وهذا الاجراء طبق في كل الفئات ويمكن للشاشة الجديدة الاندماج مع موبايلك الخاص . 


وزودت السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai باضافات أخري تشمل الزجاج الفاميه الذي يوفر الخصوصية والتحكم الصوتي ونظام الصوت بوز مع 7 سماعات وركائز تحميل فوق السقف وجي بي اس . كما زودت بمكابح طوارئ ذكية وتنبيه التصادم الامامي وكاميرا في الخلف أو كاميرا محيطية حسب الفئة .


وقدمت السيارة نيسان قشقاي nissan qashqai في 3 فئات مختلفة في مصر و نستعرضها اليوم بعد تخفيض اسعارها  :

نيسان قشقاي nissan qashqai الفئة الأولى بسعر 360.000 جنيه

نيسان قشقاي nissan qashqai الفئة الثانية بسعر 396.000 ألف جنيه

نيسان قشقاي nissan qashqai الفئة الثالثة بسعر 425.000 ألف جنيه.
تخفيض أسعار نيسان قشقاي 2020 nissan qashqai اليوم في مصر .. صور
تخفيض أسعار نيسان قشقاي 2020 nissan qashqai اليوم في مصر .. صور
تخفيض أسعار نيسان قشقاي 2020 nissan qashqai اليوم في مصر .. صور
تخفيض أسعار نيسان قشقاي 2020 nissan qashqai اليوم في مصر .. صور
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