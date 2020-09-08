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سيارات

مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:33 م
بيجو 3008 موديل
بيجو 3008 موديل 2021
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اشرف عطية
من المقرر طرح السيارة الجديدة بيجو 3008 موديل 2021 في الأيام القليلة المقبلة و التي تأتي بمحرك 1600 سي سي 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر . 

peugeot 3008

تعمل بيجو 3008 موديل 2021 بنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 0 و حتي سرعة 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثانية و يستهلك محركها 6 لتر بنزين لكل 100 كم .

بيجو 3008 موديل 2021 تأتي بطول يبلغ 4.4 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع بواقع 1.6 متر و بها ايرباج أمامي وجانبي وستائر هوائية وفرامل ABS وEBD و مدعمة بنظام الثبات الالكتروني ومساعد الطرق المرتفعة والمنحدرة مع كشافات ضباب أمامية وخلفية ومثبت للسرعة وجنوط 18 انش . 

تأتي بيجو 3008 موديل 2021 بحساسات ركن امامية و خلفية و بها انظمة اضائة داخلية و فوانيس خلفية ليد وكاميرا خلفية ونظام ذكي لركن السيارة و تعمل بنظام البصمة وبها امكانية ضبط أوتوماتيكي للاضاءة .

اسعار بيجو 3008 موديل 2021
اعلن وكلاء و موزعي بيجو ان اسعار فئات peugeot 3008 ستبدأ من 475.000 جنبه حتي 660.000 جنيه لأعلي فئة GT Line LTD . 

مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور
مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور
مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور
مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور
مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور
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