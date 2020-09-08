مواصفات بيجو 3008 موديل 2021 الجديدة.. صور

بيجو من المقرر طرح السيارة الجديدة 3008 موديل 2021 في الأيام القليلة المقبلة و التي تأتي في الأيام القليلة المقبلة و التي تأتي بمحرك 1600 سي سي 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر .





peugeot 3008





بيجو 3008 موديل 2021 بنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 0 و حتي سرعة 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثانية و يستهلك تعملبنظام الجر الامامي و يمكنها التسارع من 0 و حتي سرعة 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثانية و يستهلك محركها 6 لتر بنزين لكل 100 كم .





بيجو 3008 موديل 2021 تأتي بطول يبلغ 4.4 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع بواقع 1.6 متر و بها ايرباج أمامي وجانبي وستائر هوائية وفرامل ABS وEBD و مدعمة بنظام الثبات الالكتروني ومساعد الطرق المرتفعة والمنحدرة مع كشافات ضباب أمامية وخلفية ومثبت للسرعة وجنوط 18 انش .





تأتي بيجو 3008 موديل 2021 بحساسات ركن امامية و خلفية و بها انظمة اضائة داخلية و فوانيس خلفية ليد وكاميرا خلفية ونظام ذكي لركن السيارة و تعمل بنظام البصمة وبها امكانية ضبط أوتوماتيكي للاضاءة .





اسعار بيجو 3008 موديل 2021 اعلن وكلاء و موزعي بيجو ان اسعار فئات peugeot 3008 ستبدأ من 475.000 جنبه حتي 660.000 جنيه لأعلي فئة GT Line LTD .



