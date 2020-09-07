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سيارات

رسميا.. نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 في مصر .. صور

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:01 م
نيسان جوك الشكل الجديد
نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021
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اشرف عطية
قامت شركة نيسان بطرح السيارة نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 و التي مقرر لها ان تبدأ بيعها خلال الايام القليلة المقبلة وهي من فئة السيارات suv و التي تحظي بأهتمام كبير لدي المستهلك المصري

نيسان جوك الشكل الجديد 2021 قريبًا في السوق المصري ! - ايجي كار

نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 تأتي بمحرك 3 سلندر 1000 سي سي تيربو 117 حصان مع عزم دوران 200 نيوتن متر و هذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك دبل كلتش من 7 سرعات . 

نيسان جوك الشكل الجديد 2021 قريبًا في السوق المصري ! - ايجي كار

تعمل السيارة نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 بنظام الجر ألامامي للعجلات و تتسارع من 0 الى 100 كم خلال 11 ثانية و تصل سرعتها القصوى الى 180 كيلو متر في الساعه .

نيسان تستعد لطرح جوك في الساحل الشمالي يوم الأحد - سيارات - الوطن

نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 بها العديد من انظمة الامان ابرزها نظام ProPILOT والذي يتحكم في الحفاظ على المسافة الأمنة بين السيارة و السيارات التي تسير امامها و تهدي من سرعتها اوتوماتيكيا في حالة الافتراب اكثر من اللازم دون اي تدخل من السائق . 

نيسان جوك الشكل الجديد 2021 قريبًا في السوق المصري ! - ايجي كار

السيارة نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 بها نظام مراقبة النقاط العمياء و الفرامل الذكية للطوارئ والتعرف ايضًا على إشارات المرور و الحفاظ على المسار و الحارة المرورية .

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