قائمة بأسعار السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور



قرار شراء سيارة جديدة ليس بقرار سهل علي الإطلاق، خصوصا وسط تنوع الماركات و الموديلات الموجودة في سوق السيارات المصري , لذلك يجب عليك البحث بشكل جيد و قراءة المواصفات جيدا و معرفة الاسعار و العروض المقدمة من الشركات لتقوم بشراء السيارة التي تلبي احتياجاتك.









عند قيامك بشراء سيارة جديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار هل تريد سيارة عائلية أم سيارة تنقل عادية و هل ستسافر بها كثيرا أم اغلب تحركاتك داخل المدينة و يجب ايضا ان تأخذ في الاعتبار خدمات ما بعد البيع و الصيانات وأسعار اعادة البيع لأنك يمكن ان تضطر ان تبيعها في أي وقت ولأي ظرف .











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أسعار شيفروليه chevrolet





شيفروليه أوبترا chevrolet optra





تبدأ اسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra من 199.900 جنيه حتى 218.000 جنيه لأعلى فئة.





تعتبر سيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra منافسا قويا في السوق المصري وتنتمي شيفروليه اوبترا لفئة السيارات العائلية السيدان وتأتي في مصر بمحرك 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي 6 سرعات ليعطى قوة قدرها 110 حصان وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن متر جر امامي يمكنها التسارع من 0 حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.





شيفروليه ماليبو chevrolet malibu

تبدأ أسعار السيارة شيفروليه ماليبو chevrolet malibu من 389.990 جنيه حتى 449.990 جنيه لأعلى فئة.





تأتي ماليبو بمحرك 1500 سي سي 4 أسطوانات 160 حصانا، متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات يمكنها من التسارع من 0 وحتى 100 كم خلال 9 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم في الساعة، وتستهلك 6 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.





شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020



تبدأ أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 من 324.990 جنيها حتى 389.990 جنيها لأعلى فئة 7 مقاعد.





تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 143 حصانا بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر وتنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT و شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 8 انش .







أسعار و مواصفات هيونداي في مصر :



أسعار هيونداي هيونداي i10 2020

هيونداي i10

أسعار hyundai i10 تبدأ من 229.900 جنيه حتى 249.900 جنيه لأعلى فئة GLS.

هيونداي i10 تأتي بمحرك رباعى الأسطوانات، 1200 سي سي، 87 حصانا، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن/متر، متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات .



هيونداي توسان 2020 هيونداي توسان 2020

هيونداي توسان

سعر hyundai Tucson يبدأ من 407.900 جنيه حتى 557.9000 جنيه لأعلى فئة. يبدأ من 407.900 جنيه حتى 557.9000 جنيه لأعلى فئة. تأتي هيونداى توسان hyundai Tucson بمحرك 1600 سي سي 130 حصانا متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .





هيونداي النترا

أسعار hyundai elantra ad تبدأ من 289.900 جنيه حتى 422.900 جنيه لأعلى فئة.

تأتي hyundai elantra ad بمحرك 1600 سي سي 127 حصانا وعزم 155 نيوتن متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات . تبدأ من 289.900 جنيه حتى 422.900 جنيه لأعلى فئة.تأتيبمحرك 1600 سي سي 127 حصانا وعزم 155 نيوتن متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .





هيونداي النترا 2020

أسعار hyundai elantra hd تبدأ من 234.900 جنيه حتى 262.900 جنيه لأعلى فئة.

تأتي hyundai elantra hd بـ محرك 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 121 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 156 نيوتن متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات .





hyundai creta

أسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 330.000 جنيه حتى 405.000 جنيه لأعلى فئة.

تأتي هيونداي كريتا بـ محرك 1600 سي سي، وقوة 123 حصانا، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .





hundai accent hci 2020

أسعار accent hci hundai تبدأ من 252.000 جنيه حتى 327.000 جنيه لأعلى فئة. تأتي hundai accent hci 2020 بمحرك 1600 سي سي 123 حصانا، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ مترمتصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .



هيونداي سوناتا

هيونداي سوناتا hyundai sonata تبدأ من 539.900 جنيه حتى 659.900 جنيه.

تأتي hyundai sonata بمحرك 2500 سي سي GDI قوة 191 حصانا و 254 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يحتاج هذا المحرك بمعدل إلى 8.5 لتر من البنزين لقطع مسافة 100 كم



هيونداي ايونيك هايبرد

hyundai ioniq hybrid بسعر 590.000 جنيه.

تأتي hyundai ioniq hybrid بمحرك 1600 سي سي بقوة 123 حصانا وعزم دوران 151 نيوتن.متر يتصل بمحرك كهربائي بقدرة 1.56 كيلوواط في الساعة يولد قوة 43 حصانا وعزم دوران 170 نيوتن.متر لتكون القوة الإجمالية لمنظومة التشغيل 139 حصانا و المحركان متصلان بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .

ELANTRA CN7 MY 2021 جاءت السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra بمحرك 1600 سي سي 140 حصانا متصل بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات، والفتيس ينجح في إبراز قوة المحرك فيأتي بقوة حصانية كبيرة و تأتي السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة، فتأتي بـ 6 اير باج في الأمام والخلف.

تبدأ أسعار هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر من 315.000 جنيه حتي 485.000 جنيه .



تعتبر سيارةمنافسا قويا في السوق المصري وتنتمي شيفروليه اوبترا لفئة السيارات العائلية السيدان وتأتي في مصر بمحرك 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي 6 سرعات ليعطى قوة قدرها 110 حصان وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن متر جر امامي يمكنها التسارع من 0 حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.تبدأ أسعار السيارةمن 389.990 جنيه حتى 449.990 جنيه لأعلى فئة.تأتي ماليبو بمحرك 1500 سي سي 4 أسطوانات 160 حصانا، متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات يمكنها من التسارع من 0 وحتى 100 كم خلال 9 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم في الساعة، وتستهلك 6 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.تبدأ أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020 من 324.990 جنيها حتى 389.990 جنيها لأعلى فئة 7 مقاعد.تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 143 حصانا بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر وتنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT و شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 8 انش .تبدأ من 229.900 جنيه حتى 249.900 جنيه لأعلى فئة GLS.

وفي هذا السياق نستعرض أسعار و مواصفات سيارات شيفروليه و هيونداي اليوم في مصر :