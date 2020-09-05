لعشاق الرفاهية.. مرسيدس تطرح mercedes s class 2021 هايبرد رسميا.. صور

mercedes s class 2021 أعلن عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز عن طرح مرسيدس الجديدة كليا والتى تعمل بالبنزين و الكهرباء, وتأتي بتصميم جديد اكبر من السابق و بها تقنيات جديدة من مرسيدس .





وظهرت مرسيدس mercedes s class 2021 هايبرد لأول مرة هذا الأسبوع بمعايير جديدة للسيارات الفارهه بفضل تصميمها الأنيق، ومقصورتها الفخمة و تم الإعلان عن فئتين مختلفتين من الجيل الجديد من السيارة، وهما mercedes s 500 و mercedes s 580 .

mercedes s 500 تأتي

mercedes s 580

mercedes s 580

mercedes s 500

mercedes s 580

بمحرك من ست اسطوانات تيربو 3000 بقوة 429 حصان و520 نيوتن.متر من عزم الدوران، و تأتيبمحرك V8 تيربو مذدوج 4000 سي سي بقوة 496 حصان و700 نيوتن متر و المحركين متصلين بفتيس اوتوماتيك 9 سرعات ويتميزان بنظام هجين خفيف بجهد 48 فولت .الهجينة تأتي بمحرك بنزين بست اسطوانات تيربو 3000 سي سي ، مع حزمة بطارية 28 كيلووات/س، ومحرك كهربائي مثبت على ناقل الحركة، لتحصل على قوة إجمالية تقدر بـ 510 حصان، ما يجعلها أقوة بـ 81 حصان منو41 حصان منمرسيدس mercedes s class 2021 هايبرد ستأتي بمدي قيادة كهربائي نقي يبلغ 100 كلم لكل شحنة و ستتاح في اوروبا فقط عند طرحها و لا توجد معلومات رسمية حتي الان تفيد بطرحها في باقي دول العالم .في الختام، حتى الآن، تم تأكيد S580e للسوق الأوروبي فقط، ومن المُحتمل أن تصبح متاحة في أسواق أخرى حول العالم بعد ذلك.