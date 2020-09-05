لعشاق الرفاهية.. مرسيدس تطرح mercedes s class 2021 هايبرد رسميا.. صور

وظهرت مرسيدس mercedes s class 2021 هايبرد لأول مرة هذا الأسبوع بمعايير جديدة للسيارات الفارهه بفضل تصميمها الأنيق، ومقصورتها الفخمة و تم الإعلان عن فئتين مختلفتين من الجيل الجديد من السيارة، وهما mercedes s 500 و mercedes s 580.
mercedes s 500 تأتي بمحرك من ست اسطوانات تيربو 3000 بقوة 429 حصان و520 نيوتن.متر من عزم الدوران، و تأتي mercedes s 580 بمحرك V8 تيربو مذدوج 4000 سي سي بقوة 496 حصان و700 نيوتن متر و المحركين متصلين بفتيس اوتوماتيك 9 سرعات ويتميزان بنظام هجين خفيف بجهد 48 فولت .
mercedes s 580 الهجينة تأتي بمحرك بنزين بست اسطوانات تيربو 3000 سي سي ، مع حزمة بطارية 28 كيلووات/س، ومحرك كهربائي مثبت على ناقل الحركة، لتحصل على قوة إجمالية تقدر بـ 510 حصان، ما يجعلها أقوة بـ 81 حصان من mercedes s 500 و41 حصان من mercedes s 580.
مرسيدس mercedes s class 2021 هايبرد ستأتي بمدي قيادة كهربائي نقي يبلغ 100 كلم لكل شحنة و ستتاح في اوروبا فقط عند طرحها و لا توجد معلومات رسمية حتي الان تفيد بطرحها في باقي دول العالم .
في الختام، حتى الآن، تم تأكيد S580e للسوق الأوروبي فقط، ومن المُحتمل أن تصبح متاحة في أسواق أخرى حول العالم بعد ذلك.