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سيارات

لعشاق الرفاهية.. مرسيدس تطرح mercedes s class 2021 هايبرد رسميا.. صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:01 م
مرسيدس mercedes s
مرسيدس mercedes s class 2021
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اشرف عطية
أعلن عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز عن طرح مرسيدس mercedes s class 2021 الجديدة كليا والتى تعمل بالبنزين و الكهرباء, وتأتي بتصميم جديد اكبر من السابق و بها تقنيات جديدة من مرسيدس .

وظهرت مرسيدس mercedes s class 2021 هايبرد لأول مرة هذا الأسبوع بمعايير جديدة للسيارات الفارهه بفضل تصميمها الأنيق، ومقصورتها الفخمة و تم الإعلان عن فئتين مختلفتين من الجيل الجديد من السيارة، وهما mercedes s 500 و mercedes s 580.

mercedes s 500 تأتي بمحرك من ست اسطوانات تيربو 3000 بقوة 429 حصان و520 نيوتن.متر من عزم الدوران، و تأتي mercedes s 580 بمحرك V8 تيربو مذدوج 4000 سي سي بقوة 496 حصان و700 نيوتن متر و المحركين متصلين بفتيس اوتوماتيك 9 سرعات ويتميزان بنظام هجين خفيف بجهد 48 فولت .

mercedes s 580 الهجينة تأتي بمحرك بنزين بست اسطوانات تيربو 3000 سي سي ، مع حزمة بطارية 28 كيلووات/س، ومحرك كهربائي مثبت على ناقل الحركة، لتحصل على قوة إجمالية تقدر بـ 510 حصان، ما يجعلها أقوة بـ 81 حصان من mercedes s 500 و41 حصان من mercedes s 580.

مرسيدس mercedes s class 2021 هايبرد ستأتي بمدي قيادة كهربائي نقي يبلغ 100 كلم لكل شحنة و ستتاح في اوروبا فقط عند طرحها و لا توجد معلومات رسمية حتي الان تفيد بطرحها في باقي دول العالم .

في الختام، حتى الآن، تم تأكيد S580e للسوق الأوروبي فقط، ومن المُحتمل أن تصبح متاحة في أسواق أخرى حول العالم بعد ذلك.
لعشاق الرفاهية.. مرسيدس تطرح mercedes s class 2021 هايبرد رسميا.. صور
لعشاق الرفاهية.. مرسيدس تطرح mercedes s class 2021 هايبرد رسميا.. صور
لعشاق الرفاهية.. مرسيدس تطرح mercedes s class 2021 هايبرد رسميا.. صور
لعشاق الرفاهية.. مرسيدس تطرح mercedes s class 2021 هايبرد رسميا.. صور
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