أسعار ومواصفات أوبل أسترا اليوم في مصر.. صور

يبحث محبو السيارات وراغبو الشراء بشكل دوري عن أحدث أسعار السيارات في مصر؛ ليقوموا بعقد المقارنات قبل الشراء، وفي هذا السياق نطرح لكم في السطور التالية أسعار و مواصفات أوبل أسترا opel astra 2020 .









مواصفات أوبل أسترا opel astra 2020

أوبل أسترا opel astra 2020 في مصر بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي بشاحن توربيني يوفر للسيارة قوة تصل إلي 140 حصان وعزم دوران بواقع 200 نيوتن متر، وتنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة عن طريق فتيس أوتوماتيك 6 سرعات.

تتميز السيارة في مصر بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي بشاحن توربيني يوفر للسيارة قوة تصل إلي 140 حصان وعزم دوران بواقع 200 نيوتن متر، وتنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة عن طريق فتيس أوتوماتيك 6 سرعات.





أوبل أسترا opel astra 2020 تستطيع التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 10.2 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 6.4 لتر لكل 100 كم.



