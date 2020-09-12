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سيارات

أسعار ومواصفات أوبل أسترا اليوم في مصر.. صور

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:32 ص
أوبل استرا
أوبل استرا
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اشرف عطية
يبحث محبو السيارات وراغبو الشراء بشكل دوري عن أحدث أسعار السيارات في مصر؛ ليقوموا بعقد المقارنات قبل الشراء، وفي هذا السياق نطرح لكم في السطور التالية أسعار و مواصفات أوبل أسترا opel astra 2020 . 


مواصفات أوبل أسترا opel astra 2020
تتميز السيارة أوبل أسترا opel astra 2020 في مصر بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي بشاحن توربيني يوفر للسيارة قوة تصل إلي 140 حصان وعزم دوران بواقع 200 نيوتن متر، وتنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة عن طريق فتيس أوتوماتيك 6 سرعات.

أوبل أسترا opel astra 2020 تستطيع التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 10.2 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 6.4 لتر لكل 100 كم. 

السيارة أوبل أسترا opel astra 2020 معروفة بثباتها علي الطرقات و هذا بفضل حجمها فتأتي بطول 4.658 متر وعرض 1.814 متر وارتفاع بواقع 1.5 متر وقاعدة عجلات بطول 2.685 متر وخلوص أرضي بواقع 160 مم وحقيبة خلفية تتسع إلي 460 لتر.

سعر السيارة أوبل أسترا opel astra 2020

تباع السيارة  أوبل أسترا opel astra 2020 بسعر 304.990 جنيه.

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