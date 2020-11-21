تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series تحصل على تعديلات ودروعا عسكرية في جنوب أفريقيا.. صور

تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series









تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series

تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series

و تقدم الشركة نسخة عسكرية من السيارة تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series بحماية ضد المدافع الرشاشة وقذائف الهاون.





ويبدأ سعر تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series المصفحة في جنوب أفريقيا من 103.000 دولار أي حوالي مليون و 607.000 جنيه مصري دون جمارك او رسوم .







جدير بالذكر ان العملاق الياباني تويوتا طرح السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة مؤخرا في المملكة العربية السعودية ، والتى تعتمد على سبعة مقاعد و إمكانات دفع رباعي مناسبة للقيادة على الطرقات الوعرة.



وزودة تويوتا فورتشنر toyota fortuner الرياضية بشبك أمامي كبير مع إضافة اللمسات الفضية على الصدام، مما يولد إحساسًا أقوى بالصلابة والاعتمادية ، ومصابيح أمامية موجهة مع مصابيح القيادة النهارية مصممة حديثًا، إلى جانب مصابيح ليد خلفية .



تأتي السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner بشاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة للتنقل بين المحتوى المسموع والمرئي، وتدعم تقنية APPLE CARPLAY وتطبيق T-CONNECT المبتكر من تويوتا .



اما عن خيارات محركات البنزين والديزل عالية الكفاءة. وتشمل خيارات البنزين محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لترًا ينتج 164 حصانًا و245 نيوتن متر من عزم الدوران، ومحرك ست أسطوانات بسعة 4.0 لترًا يولد 235 حصانًا و376 نيوتن متر من عزم الدوران. بينما تشمل خيارات محركات الديزل على محرك توربو بسعة 2.4 لترًا ينتج 147 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن متر .

