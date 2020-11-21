ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series تحصل على تعديلات ودروعا عسكرية في جنوب أفريقيا.. صور

السبت 21/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
تويوتا لاند كروزر
تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series
Advertisements
اشرف عطية
حصلت السيارة تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series والتي هي في الأصل من انتاج عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا على تعديلات غير تقليدية من شركة SVI في جنوب أفريقيا، والمتخصصة في إضافة دروع مضادة للرصاص على السيارات واجراء التعديلات العسكرية .


تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series لا تبدو وكأنها لاند كروزر بعد كل هذه التعديلات، والتي شملت إضافة شبك أمامي ضخم ومصابيح أمامية مختلفة في الأركان، مع أبواب “انتحارية” كما يتم تسميتها لتسهيل الدخول للمقصورة.

توفر السيارة تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series الحماية من الرصاص من مستوى B6 أو B7 حسب النسخة، مع زجاج مدعم بسمك 1.5 بوصه وصفائح فولاذية لحماية الجسد.

و تقدم الشركة نسخة عسكرية من السيارة تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series بحماية ضد المدافع الرشاشة وقذائف الهاون.

ويبدأ سعرتويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series المصفحة في جنوب أفريقيا من 103.000 دولار أي حوالي مليون و 607.000 جنيه مصري دون جمارك او رسوم .

جدير بالذكر ان العملاق الياباني تويوتا طرح السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة مؤخرا في المملكة العربية السعودية ، والتى تعتمد على سبعة مقاعد و إمكانات دفع رباعي مناسبة للقيادة على الطرقات الوعرة.

وزودة تويوتا فورتشنر toyota fortuner الرياضية بشبك أمامي كبير مع إضافة اللمسات الفضية على الصدام، مما يولد إحساسًا أقوى بالصلابة والاعتمادية ، ومصابيح أمامية موجهة مع مصابيح القيادة النهارية مصممة حديثًا، إلى جانب مصابيح ليد خلفية .

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر toyota fortuner بشاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة للتنقل بين المحتوى المسموع والمرئي، وتدعم تقنية APPLE CARPLAY وتطبيق T-CONNECT المبتكر من تويوتا .

اما عن خيارات محركات البنزين والديزل عالية الكفاءة. وتشمل خيارات البنزين محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لترًا ينتج 164 حصانًا و245 نيوتن متر من عزم الدوران، ومحرك ست أسطوانات بسعة 4.0 لترًا يولد 235 حصانًا و376 نيوتن متر من عزم الدوران. بينما تشمل خيارات محركات الديزل على محرك توربو بسعة 2.4 لترًا ينتج 147 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن متر .
تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series تحصل على تعديلات ودروعا عسكرية في جنوب أفريقيا.. صور
تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series تحصل على تعديلات ودروعا عسكرية في جنوب أفريقيا.. صور
تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series تحصل على تعديلات ودروعا عسكرية في جنوب أفريقيا.. صور
تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series تحصل على تعديلات ودروعا عسكرية في جنوب أفريقيا.. صور
تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series تحصل على تعديلات ودروعا عسكرية في جنوب أفريقيا.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021.. صور

الفرق بين تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة في مصر و السعودية .. سعر و مواصفات

أكثر 5 سيارات ياباني suv مبيعًا فى السعودية.. صور

تويوتا تطرح لاندكروزر برادو 2021 toyota land cruiser prado.. صور

مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla 2020 ونيسان صني 2020 nissan sunny.. صور

بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور

ترشيحاتنا

على جهاز التنفس.. أفعى كوبرا تعض مصابا بكورونا.. صور

موكوكو.. معجزة بروسيا دورتموند الذي ينتظرها العالم

من امام الاهرامات.. رانيا يوسف تبهر متابعيها في احدث ظهور لها

أخطاء تسبب تسوس الدقيق والردة

تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس الإسكندرية

مثل فلويد.. عامل بناء يركع بركبته على رقبة محتج في بريطانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية.. 997 دولارا تكلفة فستان سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير

مسلح يقتحم مولا تجاريا في أمريكا ويصيب عددًا من المتسوقين

تويوتا لاند كروزر toyota land cruiser 79 series تحصل على تعديلات ودروعا عسكرية في جنوب أفريقيا.. صور