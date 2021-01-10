أسعار لادا جرانتا بعد الزيادة في السوق المصرية

كشف الوكيل الحصري لعلامة لادا في مصر عن القائمة السعرية الجديدة لسيارة لادا جرانتا ، والتي بلغت زيادة 4 آلاف جنيه لجميع الفئات المطروحة في السوق .





وتتميز لادا جرانتا بنظام ليفت باك ، تقفيل محلي ، بل مستورد من روسيا ، مع محرك لادا جرانتا 1600 سي سي 8 صباب ، ويعطي قوة تصل إلى 87 حصان ، متصل بفتيس أوتوماتيك أو مانيوال حسب اختيارك ، وتأتي بشنطة سعة 440 لترًا، وخزان وقود سعة 50 لترًا





أما مواصفات الأمان في لادا جرانتا تشمل إيرباج أمامي وتثبيت كراسي الاطفال في الجزء الخلفي من السيارة مع فرامل ABS وEBD بالإضافة إلى نظام فرامل BAS مما يعزز من ثباتها ونظام الكبح في المنحدرات.





وجاءت أسعار لادا جرانتا كالتالي :

الفئة الأولى وصلت إلى سعر 153 ألفًا بدلاً من 149 ألف جنيه

الفئة الثانية وصلت إلى 173 بدلاً من 169 ألف جنيه





وتأتي الفئة الأولى بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن

متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات .



