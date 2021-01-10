ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار لادا جرانتا بعد الزيادة في السوق المصرية

الأحد 10/يناير/2021 - 02:00 ص
لادا جرانتا
لادا جرانتا
Advertisements
أماني نوار
كشف الوكيل الحصري لعلامة لادا في مصر عن القائمة السعرية الجديدة لسيارة لادا جرانتا ، والتي بلغت زيادة 4 آلاف جنيه لجميع الفئات المطروحة في السوق .

وتتميز لادا جرانتا بنظام ليفت باك ، تقفيل محلي ، بل مستورد من روسيا ، مع محرك لادا جرانتا 1600 سي سي 8 صباب ، ويعطي قوة تصل إلى 87 حصان ، متصل بفتيس أوتوماتيك أو مانيوال حسب اختيارك ، وتأتي بشنطة سعة 440 لترًا، وخزان وقود سعة 50 لترًا 

أما مواصفات الأمان في لادا جرانتا تشمل إيرباج أمامي وتثبيت كراسي الاطفال في الجزء الخلفي من السيارة مع فرامل ABS وEBD بالإضافة إلى نظام فرامل BAS مما يعزز من ثباتها ونظام الكبح في المنحدرات.

وجاءت أسعار لادا جرانتا كالتالي :
الفئة الأولى وصلت إلى سعر 153 ألفًا بدلاً من 149 ألف جنيه
الفئة الثانية وصلت إلى 173 بدلاً من 169 ألف جنيه 

وتأتي الفئة الأولى بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن
متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات .

أما الفئة الثانية تأتي بمحرك مكون بأربع إسطوانات سعة 1600 سي سي ، ويولد 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن /متر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أرخص 4 سيارات موديل 2020.. صور

ننشر أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا الرسمية في مصر

سعر ومواصفات سيارة لادا جرانتا 2020 بعد التخفيض.. صور

أقل من 201 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري.. صور

تبدأ من 169 ألف .. أرخص 3 سيارات أوتوماتيك "زيرو" فئة السيدان..صور

أرخص 4 سيارات خلال شهر ديسمبر.. صور

ترشيحاتنا

هددني بالتعدي عليا.. رحاب الجمل: كاميرات الفندق هتكشف كل حاجة.. فيديو

الصحة تحدد موعد الإطلاق الرسمي لموقع لقاح كورونا .. فيديو

بالأبيض والأسود .. ملكة جمال مصر تستعرض جمالها بفستان أوف شولدرز.. شاهد

تعرف على قيم فوائد شهادات بنك مصر

الخطيب رئيساً للبعثة.. الأهلي يغادر بطائرة خاصة للمشاركة في مونديال العالم للأندية

واقعة الحشيش مسجلة في كاميرات الفندق| تفاصيل جديدة في أزمة باسم سمرة ورحاب الجمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مذهل.. عالم يلتقط رقصة القمر الكونية في الفضاء خلال ثوان | فيديو

بعد هجوم زوجة تامر حسني عليها.. أجرأ إطلالات زينة تكشف عن أنوثتها

فستان جلد جريء.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة