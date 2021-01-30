7000 كيلو متر مرحلة أولى.. كل ما تريد معرفته عن مشروع تأهيل وتبطين الترع

يعد مشروع تأهيل وتبطين الترع من المشروعات القومية العملاقة التى أطلقتها وزارة الموارد المائية والرى ، وهو يستهدف كمرحلة أولى منه تأهيل حوالى 7000 كيلو متر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022 ،فيما يبلغ إجمالى الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل بلغت 5615 كيلو مترا فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تأهيل 10 كيلو مترات ترع.





وتقوم الإدارات العامة للرى مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة فى متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.





وقد وضح المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.





المشروع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها .





وتبلغ تكلفة كيلو التبطين حوالى 3 ملايين جنيه، و النوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع آخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.



