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ديني

رسالة ماجستير بجامعة الأزهر تتناول ملامح المنهج النقدي عند ابن السبعين

السبت 30/يناير/2021 - 09:27 م
رسالة ماجستير بجامعة
رسالة ماجستير بجامعة الأزهر تتناول ملامح المنهج النقدي عند ا
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محمود ضاحي
حصل الباحث محمد إبراهيم عباس، الباحث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، مدير مكتب نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، على درجة التخصص الماجستير في قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، في موضوع تحت عنوان: (ملامح المنهج النقدي عند ابن السبعين بين النظرية والتطبيق).
 
تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من كل من: الدكتور محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، مؤسس ونائب رئيس المركز الأشعري، مشرفًا أصليًّا، والدكتور عواد محمود عواد، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة، مشرفًا مشاركًا، والدكتور حسن محرم الحويني، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، مناقشًا داخليًّا، والدكتورة سهير الفيل، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة سابقًا، مناقشًا خارجيًّا.

   وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة المشكلة منح الباحث محمد إبراهيم عباس سالم نوح، درجة التخصص (الماجستير) في قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة بتقدير: ممتاز.
    وأشادت اللجنة بجهد الباحث وموضوع الرسالة، والذي يعد إضافة علمية مهمة تضاف إلى سجل البحث العلمي والرسائل الجامعية بجامعة الأزهر، والتي سوف تستفيد منها الأجيال القادمة. 

   حضر المناقشة كل من: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة الجامعة السابق، عضو مجلس الشيوخ الحالي، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور سالم السكري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ رضا عطية الله، مدير عام الدراسات العليا بجامعة الأزهر.
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