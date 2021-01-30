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فن

بعد 8 سنين اعتزال .. حقيقة عودة حنان ترك الى التمثيل

السبت 30/يناير/2021 - 10:11 م
حنان ترك
حنان ترك
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أحمد إبراهيم
تداولت انباء حول عودة الفنانة حنان ترك الى التمثيل مجددا بعد 8 سنوات من الاعتزال بعد عرض عدد من السيناريوهات عليها. 

وكشفت مصادر مقربة من حنان ترك انها تدرس العودة الى التمثيل ولكنها لم تتخذ القرار النهائى في هذا الشأن. 

وقالت المصادر ان حنان ترك تتمهل فى اتخاذ القرار و لم تغلق الباب تماما نحو العودة كما قيل ولكن فى نفس الوقت لا تميل كثيرا الى العودة. ولم تتلق اى سيناريوهات بنفسها ولكن فى حالة عودتها ستدرس السيناريو الذى يتناسب مع عودتها. 

يذكر ان حنان ترك تركت عالم الفن منذ 8 سنوات وقررت الاعتزال ومنذ فترة قصيرة خرجت اقاويل حول عودتها ايضا ولكنها لم ترد وتفضل الصمت التام.  
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