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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 31/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 31/يناير/2021 - 12:01 ص
الابراج
الابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم  الاحد 31 يناير- كانون الثاني 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحتة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي .

برج الحمل
مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد
عاطفيًا: إحذر الازدواجية في العلاقات، وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر
صحيًا: حان الوقت لوضع حدّ للسمنة المفرطة واتّباع حمية غذائية قبل فوات الأوان
 
برج الثور:
مهنيًا: كن صابرًا جدًا يا عزيزي، فالوضع لا يلائمك بل يضع العصي في الدواليب، ومع ذلك تحقق إنجازات كبيرة

عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا لا يلبث أن يزول، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت

صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية

برج الجوزاء:
  مهنيًا: قد تشعر بضرورة مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحتك إذا كنت واثقًا بقدراتك المهنية والفكرية

عاطفيًا: المحافظة على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، قد تدخلكما في الروتين المملّ، وهذا ليس في مصلحتكما

صحيًا: تعيش يومًا من الراحة الجسدية بعدما قررت التخلّي عن العمل الإضافي الذي يرهق صحتك

برج السرطان:
مهنيًا: تجد نفسك في غير ورطة او موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك

عاطفيًا: اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفًا سهلة وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك

صحيًا: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة تحديات هذا اليوم

برج الاسد:
مهنيًا: قد يثير هذا اليوم بعض الجدل في حياتك المهنية، لكن الخاتمة تكون سعيدة

عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول طرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة سرعان ما تحل

صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام

مهنيًا: ابتداء من هذا اليوم قد تفاوض بشأن عقد جديد تعلق عليه أملًا كبيرًا جدًا

عاطفيًا: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها تساعد على حل الخلاف بينكما

صحيًا: إحم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة

:برج الميزان
       مهنيًا: تجنّب إلقاء التهم واختلاق المشكلات، وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار

عاطفيًا: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراه فيه

صحيًا: لا جدال ولا نقاش أن الرياضة تخلص من كثير من الآلام والأمراض

برج العقرب:
مهنيًا:  يتركز الاهتمام اليوم على شؤون مالية كما على بعض المشاريع الكبيرة

عاطفيًا: كن أكثر لطفًا مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهمًا لوضعك عمومًا

صحيًا: الإكثار من تناول المكسرات والمشروبات الروحية تضر كثيرًا بالكبد

برج القوس:                          
مهنيًا: قد تكون على مقربة من توقيع أحد العقود المهمة، لكن انتبه للتفاصيل

عاطفيًا: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة

صحيًا: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك

برج الجدي
مهنيًا: يوم حساس جدًا لا يحتمل الخفة أو التصرف الأرعن، الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المسؤولين

عاطفيًا: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك

صحيًا: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجًا وصعوبة

برج الدلو:

مهنيًا: كن حذرًا جدًا ومتحفظًا، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة

عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر بالعلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه

صحيًا: ثمة ما يشير الى قضية صحية تحتاج معها الى الرعاية المتواصلة والدقيقة

برج الحوت:       
 مهنيًا: تركز ابتداء من هذا اليوم على مسائل مهنية دقيقة وتحرص على الكمال في كل شيء

عاطفيًا: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة

صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من الديبلوماسية في التعاطي
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