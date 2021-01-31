توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 31/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم ؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 31 يناير- كانون الثاني 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحتة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي .





برج الحمل

مهنيًا: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد

عاطفيًا: إحذر الازدواجية في العلاقات، وكن مخلصًا واصمد أمام سحر الجنس الآخر

صحيًا: حان الوقت لوضع حدّ للسمنة المفرطة واتّباع حمية غذائية قبل فوات الأوان

برج الثور:

مهنيًا: كن صابرًا جدًا يا عزيزي، فالوضع لا يلائمك بل يضع العصي في الدواليب، ومع ذلك تحقق إنجازات كبيرة





عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا لا يلبث أن يزول، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت





صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية





مهنيًا: قد تشعر بضرورة مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحتك إذا كنت واثقًا بقدراتك المهنية والفكرية





عاطفيًا: المحافظة على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، قد تدخلكما في الروتين المملّ، وهذا ليس في مصلحتكما





صحيًا: تعيش يومًا من الراحة الجسدية بعدما قررت التخلّي عن العمل الإضافي الذي يرهق صحتك





برج السرطان:

مهنيًا: تجد نفسك في غير ورطة او موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك





عاطفيًا: اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفًا سهلة وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك





صحيًا: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة لمواجهة تحديات هذا اليوم





برج الاسد:

مهنيًا: قد يثير هذا اليوم بعض الجدل في حياتك المهنية، لكن الخاتمة تكون سعيدة





عاطفيًا: تصطدم بشريك يحاول طرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة سرعان ما تحل





صحيًا: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذارًا لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام





مهنيًا: ابتداء من هذا اليوم قد تفاوض بشأن عقد جديد تعلق عليه أملًا كبيرًا جدًا





عاطفيًا: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها تساعد على حل الخلاف بينكما





صحيًا: إحم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة





:برج الميزان

مهنيًا: تجنّب إلقاء التهم واختلاق المشكلات، وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار





عاطفيًا: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراه فيه





صحيًا: لا جدال ولا نقاش أن الرياضة تخلص من كثير من الآلام والأمراض





برج العقرب:

مهنيًا: يتركز الاهتمام اليوم على شؤون مالية كما على بعض المشاريع الكبيرة





عاطفيًا: كن أكثر لطفًا مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهمًا لوضعك عمومًا





صحيًا: الإكثار من تناول المكسرات والمشروبات الروحية تضر كثيرًا بالكبد





برج القوس:

مهنيًا: قد تكون على مقربة من توقيع أحد العقود المهمة، لكن انتبه للتفاصيل





عاطفيًا: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة





صحيًا: اتخذ القرار المناسب في ما يتعلق بوضعك الصحي، ولا تتسرع في خطواتك





برج الجدي

مهنيًا: يوم حساس جدًا لا يحتمل الخفة أو التصرف الأرعن، الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المسؤولين





عاطفيًا: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك





صحيًا: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجًا وصعوبة





برج الدلو:





مهنيًا: كن حذرًا جدًا ومتحفظًا، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة





عاطفيًا: التصرفات الصبيانية تضر بالعلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه





صحيًا: ثمة ما يشير الى قضية صحية تحتاج معها الى الرعاية المتواصلة والدقيقة





برج الحوت:

مهنيًا: تركز ابتداء من هذا اليوم على مسائل مهنية دقيقة وتحرص على الكمال في كل شيء





عاطفيًا: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة



