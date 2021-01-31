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أخبار العالم

النائب العام السعودي يأمر بالقبض على أب عنف ابنته

الأحد 31/يناير/2021 - 09:54 ص
السلطات تحركت ضد
السلطات تحركت ضد عنف الأب
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محمد علي

ذاع صيت قضية تعنيف منزلية في السعودية، بين أب وابنته، أوصلته في النهاية لأن يصدر قرار بالقبض عليه، بحسب ما ذكرت صحف سعودية.

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وقال مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، بأن النائب العام أصدر أمرا بالقبض على رجل عنف ابنته في مدينة جازان الواقعة جنوب المملكة العربية السعودية.


وجاء أمر القبض على الأب، بعد تلقي مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بلاغا عن تعرض طفلة للتعنيف من قبل والدها.


وأفاد المصدر بأن النيابة العامة ستطالب بإيقاع العقوبات الجزائية النظامية المشددة بحق الأب.


وشدد المصدر ، على أن النيابة العامة، وجهات الضبط الجنائي بالمملكة تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الإنسان، وتحميه من كل أشكال التعنيف أو الإساءة".

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وحذر من اتخاذ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتشهير، مضيفا أن جميع جهات الضبط الجنائي بما فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لديها منصات خاصة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

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