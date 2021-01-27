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ملفات

خطط الرياض للتنمية بعد 5 سنوات.. انتشار الجيش السوداني يجبر إثيوبيا على التراجع.. اتفاق سوداني إسرائيلي على تعميق العلاقات.. الأبرز في الصحف السعودية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:29 م
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
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قسم الخارجي
  • أديس بابا للخرطوم: مستعدون للاتفاق ولم نرفض التفاوض
  • مع إغلاق الحدود.. العالم جزر معزولة بسبب «السلالات»
  • «WHO» تحذر من تبديد فرصة اللقاحات للسيطرة على كوفيد-19
  • المملكة تساهم في تجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام
  • القضاء الأمريكي يتّهم أكثر من 150 شخصًا في «اقتحام الكونجرس»
  • لافروف يدعو إلى اجتماع لـ«الرباعية» في روسيا بمشاركة السعودية



تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، والتي سيطر عليها طرح ملفات محاربة فيروس كورونا المستجد، مع توسع حجم الإصابات العالمية به رغم طرح اللقاحات.


وقالت صحيفة "عكاظ": "ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء، أمس، الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، وفي بدء الجلسة عدّ مجلس الوزراء استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، بأنها تمثل مرتكزًا رئيسيًا في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي".


وذكرت "عكاظ" أنه فيما بدا أنها تهدئة إثيوبية ردًا على انتشار القوات المسلحة السودانية على الحدود بين البلدين، أعلنت الخارجية الإثيوبية، أمس الثلاثاء، أنها مستعدة للتوصل لاتفاق مع الجارة يضمن استقرار المناطق الحدودية، مضيفة أن إثيوبيا حريصة على السلام مع السودان، كما أصرّت أديس أبابا على النهج الدبلوماسي مع الخرطوم، معلنة رغبتها بمعالجة ملف الحدود بالطرق السلمية، وذلك بعد أن قال  مجلس السيادة السوداني أن انتشار القوات المسلحة داخل الحدود الرسمية للبلاد أمر طبيعي.


وركزت "عكاظ" على ملف كورونا وقالت، إنه ارتفع عدد وفيات العالم بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فايروس كورونا الجديد، أمس، إلى 2.15 مليون وفاة؛ وذلك بعد تجاوز عدد الإصابات في العالم 100 مليون إصابة.


 وإذا سجلت الدول خلال الساعات الـ24 الماضية عددًا مماثلًا من الحالات الجديدة لما سجلته أمس الأول، وهو 447.423؛ فسيتجاوز العدد التراكمي لإصابات العالم غدًا (الخميس) المليون الأول بعد 100 مليون. 


وعلى رغم تنامي عدد الجرعات المستخدمة من اللقاحات المتاحة حول العالم أمس إلى 68.15 مليون جرعة، في 56 بلدًا؛ إلا أن الاهتمام بالحرب على كوفيد-19 بات منصبًا على سلالاته الجديدة أكثر من أي عامل آخر.


وفي القارة الأوروبية بدا أمس أن (سلالة كنت) المكتشفة في جنوب شرقي إنجلترا، وتعرف عمومًا بالسلالة البريطانية، تنتقل بالموجة الهجومية من التفشي الوبائي إلى مستويات لا تمكن السيطرة عليها، حتى في الدول التي سلمت إلى حد كبير من ويلات الموجة الفايروسية الأولى؛ كالدنمارك، والسويد، والبرتغال.


أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن لقاحات فايروس (كوفيد - 19) تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة، محذرا في الوقت نفسه من تبددها.


وأوردت صحيفة "الرياض": "أعلن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، عن مساهمة المملكة في تجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، مؤكدًا أن هذه المساهمة تأتي في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بعملية بناء السلام".


ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنّ القضاء الفيدرالي وجّه إلى أكثر من 150 شخصًا اتّهامات لتورّطهم في الهجوم الدامي الذي شنّه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على الكابيتول في 6 يناير.


وفي شأن آخر قالت الصحيفة: "ضغط مسئولون دوليون رفيعو المستوى من أجل إنعاش عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر آلية متعددة الأطراف يمكن أن تكتسب زخمًا، بسبب وجود إدارة أمريكية جديدة بقيادة الرئيس جو بايدن، بينما دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى عقد اجتماع للرباعية خلال الربيع المقبل، في بلاده، على أن تشارك فيه المملكة العربية السعودية باعتبارها صاحبة مبادرة السلام العربية".


جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن بإدارة وزير الدولة التونسي، محمد النفطي، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لشهر يناير  الجاري، بمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية، الفلسطيني رياض المالكي.


في خطوة باتجاه تطبيع كامل شامل، وقع السودان وإسرائيل اتفاقية لتعميق العلاقات والتعاون، شملت المجالات الأمنية والاستخباراتية والاقتصادية والتجارية، خلال زيارة امتدت لساعات قام بها وزير شؤون المخابرات في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى الخرطوم، أول من أمس.


والتقى كوهين في الخرطوم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووقع مع وزير الدفاع ياسين إبراهيم على الاتفاقية. وقالت مصادر في تل أبيب إن كوهين اتفق مع المسئولين في الخرطوم على قيام وفد سوداني بزيارة تل أبيب في الأشهر المقبلة.

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