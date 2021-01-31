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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي الجديد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:02 ص
محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد اعمال تنفيذ مستشفى منفلوط
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط -خلال جولة ميدانية مفاجئة- مبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد للوقوف على معدلات التنفيذ وبدء خطوات استكمال الأعمال والتي يجرى انشاؤها بنسبة تنفيذ بلغت 60 % ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم وتنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

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رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمة بأسيوط والدكتور أحمد سيد عارف مدير مستشفى منفلوط.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمبنى المستشفى الجديد والذي تم استكمال أعمال الإنشاء بالمبنى واستمع من المهندس المسئول إلى معدلات التنفيذ وبدء خطة استكمال الأعمال به بعد توفر الاعتمادات المالية من وزارة الصحة مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والامكانات وتزويدها بالأطباء والكفاءات في مختلف التخصصات لتحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين وخدمة قرى المركز والمراكز المجاورة، معلنًا قرب استكمال الأعمال بالمستشفى الجديد طبقًا لخطة الدولة.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات وبدء خطة استكمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي لخدمة أهالى مركز منفلوط وقراه لافتًا إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتطوير وإحلال وتجديد عدد 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا بقيمة 384 مليون جنيه بمدة تنفيذ 7 أشهر موجهًا بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي الجديد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي الجديد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي الجديد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي الجديد
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