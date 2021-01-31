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فن

فستان مطرز بأكمام شيفون.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

الأحد 31/يناير/2021 - 05:10 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
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محمد بدران
حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت ديانا كرزون في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا مطرزا ذو اكمام شيفون واتسم التصميم بالتطريزات الراقية، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.


و من الناحية الجمالية، أعتمدت ديانا كرزون على تسريحة شعر بلوك جديد، مع مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.


ومن ناحيه أخرى، أطلقت الفنانة ديانا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الدنيا بتضحك" من كلمات الشاعر عمر ساري ومن ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى.


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