أمام المعازيم.. عروس تضع عريسها في موقف محرج بسبب «حبها القديم».. شاهد

في مشهد يكاد لا يصدق، تسببت عروس في موقف محرج لشريك حياتها خلال حفل زفافهما في أعقاب ظهور "حبها القديم" وتوجهه لتهنئتها، حيث فاجأت عريسها وطلبت منه الإذن لمعانقة حبيبها السابق للمرة الأخيرة قبل بدء حياتهما الزوجية.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مقطع فيديو التُقط خلال مراسم حفل الزفاف وثق تفاصيل هذا الموقف الفريد من نوعه، وتمت مشاركته في الآونة الأخيرة عبر تطبيق " تيك توك " الشهير للتواصل الاجتماعي، على الحساب الخاص بالعروس "مايانج كوماي"، ويُعتقد أن حفل الزفاف أقيم في دولة ماليزيا.









وحقق الفيديو أكثر من 5 ملايين مشاهدة على "تيك توك"، وفي بدايته شوهد العروسان جنبًا إلى جنب يتلقيان التهاني ويحييان ضيوفهما، وكان أحد الضيوف الحاضرين هو حبيب العروس السابق، والذي اقترب منهما لتهنئتهما على زواجهما ومد يد لمصافحة العروس، لكن رد فعلها كان غير متوقع، حيث التفتت إلى عريسها وسألته عما إذا في إمكانها معانقة الحبيب السابق مرة أخيرة خلال مراسم حفل الزفاف ، والأغرب أنه وافق على طلبها بينما كان من الواضح أنه يبتسم ألمًا.





وبعد أن أومأ برأسه موافقًا، بادرت هي بمعانقة حبيبها السابق الذي بدا مترددًا في البداية وتوجه بعد ذلك لمصافحة العريس وعانقه بدوره.









يذكر أن هذا الفيديو حظي منذ مشاركته بتفاعل ملحوظ من قبل مستخدمي تطبيق "تيك توك"، حتي أن عدد التعليقات عليه تجاوز 19 ألف تعليق، وأبدى أغلب مشاهدي الفيديو تعاطفهم مع العريس مشيرين إلى أنه يستحق زوجة أفضل بعد أن لاحظوا تعبيرات وجهه حيال هذا الموقف، وعلق أحد المتابعين على سبيل المثال قائلًا: "الزوج ينظر على الفور إلى الأسفل عند رؤية زوجته تعانق حبيبها السابق.. كيف سيكون رأي عائلته؟".



