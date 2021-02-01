لحماية صورك الخاصة.. أفضل تطبيقات مشفرة لهواتف أندرويد

تمثل حماية الصور والفيديوهات الشخصية ضرورة كبيرة من مستخدمى الهواتف الذكية، فمع كثرة الاختراقات والثغرات الأمنية التى تشهدها هواتف أندرويد، حيث تواجه هواتف الأندرويد مشكلة الثغرات الأمنية، وسهولة اختراقها من قبل الهاكرز، أصبح من الضرورى المحافظة على تشفير هذه الهواتف خاصة الصور الخاصة.





وبحسب موقع فإن هناك بعض تطبيقات التشفير التى تتيح حماية الصور والفيديوهات التى يقوم المستخدمون بإرسالها أو استقبالها من الاختراق أو التطفل وحمايتها حتى لا تكون عرضة للضياع، ومن هذه التطبيقات:









تطبيق Image to PDF Converter





ويقوم بتحويل الصور غلى خاصية PDF أن يقوم بتشفير الصور عند طريق وضع كلمة سر للتطبيق وحفظ الصور بداخله الأمر الذى سيجعلها مشفرة تماما، وبعد تحميل التطبيق قم بالضغط على رمز + لتضيف الصور التى تريدها إلى التطبيق ، من خلال الضغط على PDF Details وبعدها قم بملء البيانات الخاصة بصورة وبكلمة السر، ثم تحويل الملف إلى PDF .





تطبيق AppLock by IvyMobile





يقوم التطبيق ليس فقط بتشفير الصور والفيديوهات الموجودة ضمن تطبيقات التواصل الاجتماعى، وإنما يقوم بتشفير جميع الصور والفيديوهات الموجودة على هاتفك، ويمتلك التطبيق رمز غير مرئى يسمح للمستخدمين بالتسجيل عليه، كما أنه سهل الاستخدام.





تطبيق Applock by DoMobile Lab





يعتبر التطبيق واحدا من افضل تطبيقات التشفير لهواتف أندرويد، يقوم التطبيق بالأعمال الأساسية للتشفير مثل تشفير الصور و الفيديوهات، كما يدعم التشفير من خلال بصمة الإصبع، بالإضافة إلى أنه يقوم بحظر المكالمات الآلية .



























