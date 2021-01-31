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تكنولوجيا

مايكروسوفت تتيح تشغيل تطبيقات الهاتف على ويندوز 10 لمستخدمى أندرويد.. تفاصيل

الأحد 31/يناير/2021 - 07:04 ص
مايكروسوفت تتيح تشغيل
مايكروسوفت تتيح تشغيل تطبيقات الهاتف على ويندوز 10
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ندى على
أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية تطبيق Your Phone لجميع هواتف أندرويد  للربط بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب لتمكين المستخدمين من تشغيل تطبيقات الهاتف على Windows 10 ويندوز 10 . 

وبحسب موقع Tech Radar فإن الميزة الجديدة هى عبارة تشغيل تطبيقات الهاتف الذكى المختلفة على ويندوز 10 على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب من خلال ربطها بتطبيق Your Phone من على هواتف أندرويد ولكن الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 . 


ويمكن لجميع مستخدمى هواتف أندرويد التى تعمل بأحدث نظام وهو نظام أندرويد 11 من الدخول متجر تطبيقات مايكروسوفت Microsoft Store والقيام بتحميل تطبيق Your Phone . 

كما يتطلب ربط الهواتف الذكية من ويندوز 10 القيام بتوصيل الهاتف وجهاز الكمبيوتر أو اللاب توب على نفس شبكة الواى فاى، ثم تحميل التطبيقات التى ستعمل في نوافذ منفصلة إلا انه يمكن تثبيتها في قائمة ابدأ  أو Start  أو شريط المهام. 

وكانت مايكروسوفت قد أتاحت ميزة تشغيل تطبيقات الهاتف على ويندوز 10 لهواتف سامسونج فقط فى شهر أغسطس الماضى، بدءا من هواتف Galaxy Note 20  إلى جانب الهواتف الحديثة الأخرى، إلا أنها أعلنت عن توفيرها لجميع هواتف الأندرويد منذ ساعات. 
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