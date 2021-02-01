الجلاد وجيهان منصور ومعتز عبد الفتاح على شاشة قناة «الشمس» الجديدة

علم «صدى البلد» أن الساحة الإعلامية سوف تشهد انطلاق قناة تليفزيونية جديدة، باسم «الشمس»، وتضم نخبة من الإعلاميين البارزين.





وكشفت مصادر مسئولة في القناة أنها سوف تهتم بالأسرة المصرية والعربية، ويقدم فيها برنامج التوك شو بعنوان «تحت الشمس» الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والكاتب والباحث السياسي الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، والإعلامية چيهان منصور، والإعلامية علا شوشة.





كما تعاقدت المحطة مع عدد من نجوم الفضائيات لتقديم برامج منوعة، بينهم الإعلامية منى العراقي التي ستقدم برنامجًا اجتماعيًا، اللاعب الدولي السابق مجدي عبدالغني، أميرة بدر في برنامج صباحي يومي، الفنانة رولا سعد في برنامج فني، محمد سعيد في برنامج ديني يومي، الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، الفنانة مها أحمد، والإعلامي الكبير حمدي الكنيسي والذي سيقدم برنامجًا إسبوعيًا يكشف فيه لأول مرة أسرار الحياة السياسية والإعلامية والثقافية في مصر خلال العقود الأخيرة.





وأوضح المصدر أن القناة الجديدة ستنطلق منتصف شهر فبراير من استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.