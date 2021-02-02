ما هي مدة نوبات الصداع النصفي ومراحله وأعراضه

يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة الصداع النصفي، خصوصا وأنه يسب صداعًا حادًا ومتكررًا ومن المحتمل أن يؤدي إلى إعاقة تستمر عادة من 4-72 ساعة، و يربط العديد من الأشخاص نوبات الصداع النصفي بمشاعر الغثيان والحساسية المتزايدة للضوء والصوت وأحيانًا حساسية الجلد والعضلات.





الصداع النصفي شائع بشكل مدهش، ويعاني حوالي 39 مليون شخص في الولايات المتحدة من أعراض هذا المرض العصبي المسببة للعجز.





ونستعرض هنا المدة التي تستغرقها نوبات الصداع النصفي ، ومراحل الصداع النصفي ، وأسبابه ، والمحفزات الشائعة، ثم استكشاف العلاج والوقاية ومتى يجب على شخص ما طلب المساعدة للأعراض.





- ما هي مدة نوبات الصداع النصفي؟

الصداع النصفي حالة معقدة ذات مراحل مختلفة وعوامل مساهمة. يمكن أن تستمر من 4-72 ساعة إذا تركت دون علاج.

يختلف طول وتكرار الصداع النصفي من شخص لآخر.

هناك نوع شديد من الصداع النصفي يسمى حالة الصداع النصفي (SM).

يمكن أن يسبب الصداع النصفي طويل الأمد أعراضًا لأكثر من 72 ساعة ، حتى مع العلاج.

على الرغم من عدم وجود بيانات وبائية دقيقة ، أظهرت دراسة استمرت 11 عامًا أن SM تؤثر على حوالي 3 ٪ من الأشخاص المصابين بالصداع النصفي.





ويتطور الصداع النصفي من خلال مراحل مختلفة تؤدي إلى بعضها البعض، ولن يختبر الجميع كل مرحلة مع كل نوبة صداع نصفي لديهم، وهناك أربع مراحل هي:

بادرة

هالة

صداع الراس

ما بعد المسرح

تدوم كل مرحلة فترة زمنية مختلفة ، وتتفاوت بين الأشخاص وبين كل نوبة صداع نصفي.





- مراحل الصداع النصفي

يمكن أن يساعد فهم المراحل المميزة لنوبة الصداع النصفي الأشخاص في إدارة الحالة عندما يتعرف شخص ما على الأعراض المبكرة لنوبة الصداع النصفي ، يمكنه اتخاذ تدابير لمنع الموقف من التقدم فيما يلي مخطط تفصيلي للمراحل ، بما في ذلك المدة والأعراض الأكثر شيوعًا التي قد يعاني منها الشخص:





مقدمة

تسمى هذه المرحلة أيضًا بالمرحلة التحذيرية أو التحذيرية. قد يبدأ قبل عدة أيام أو ساعتين فقط من بداية مرحلة الأوردة ، خلال هذه المرحلة ، قد يلاحظ الفرد تغييرات طفيفة لا تتعلق بالصداع بالضرورة. تعمل الأعراض بمثابة تحذير من نوبة صداع نصفي قادمة.





تشمل أعراض البادرة:

القلق

إمساك

إعياء

الرغبة الشديدة في تناول الطعام

زيادة العطش والتبول

تغيرات في المزاج

تصلب الرقبة

هالة





ليس كل من يعاني من الصداع النصفي يعاني أيضًا من مرحلة الأوردة مع كل نوبة، يحدث فقط في حوالي 25٪ من الأفراد المصابين بالصداع النصفي.





وتحدث مرحلة الأوردة عادة قبل وقت قصير من نوبة الصداع النصفي الرئيسية وتستمر حوالي 20-60 دقيقة . الهالة هي اضطرابات حسية تتراوح من وميض الضوء الساطع إلى عدم القدرة على التحدث بشكل طبيعي.





تشمل أعراض الهالة:

دوخة

سماع ضوضاء

ضعف البصر أو السمع

خدر أو دبابيس وإبر في الأطراف

رؤية الأضواء الساطعة أو الوامضة أو البريق أو البقع الملونة أو الخطوط المتعرجة

كلام غير واضح

ضعف في الوجه أو الجسم

تحدث مرحلة الأورة عادة قبل الصداع الأساسي. ومع ذلك، في بعض الكبار، وعادة في الأطفال، والأعراض هالة قد يحدث مع الصداع النصفي نفسه.





صداع الراس

عادة ما تكون الأعراض خلال مرحلة الصداع هي نفسها ، بغض النظر عما إذا كان الشخص قد مر بمرحلة الأورة أم لا. وتشمل أعراض الصداع:

عدم وضوح الرؤية

الدوخة والدوار

الحساسية الشديدة للضوء والضوضاء

التهيج

الحساسية المحتملة للروائح واللمس والحركة

تصلب في الكتفين والرقبة

ألم نابض على أحد جانبي الرأس أو كلاهما والذي يزداد سوءًا مع الحركة أو النشاط

اضطراب في المعدة أو غثيان أو قيء





هذه المرحلة هي الأكثر حدة ، حيث يعاني أكثر من 90٪ من الأشخاص من أعراض شديدة بما يكفي لمنعهم من العمل بشكل طبيعي.





في نهاية مرحلة الصداع الأولية لحوالي 80٪ من الناس، يمكن أن تستمر لمدة 24-48 ساعة وقد تشمل الأعراض التالية:

- وجع الجسم

الالتباس

صعوبة في التركيز

دوخة

الابتهاج أو الاكتئاب

الشعور بالتجفيف

ضعف



