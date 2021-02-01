دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟

أثناء الدورة الشهرية عند المرأة يتدفق دم الحيض من الرحم عبر عنق الرحم ويخرج من الجسم عبر المهبل، وقد يتغير لون الدم ، من الأسود إلى البرتقالي إلى الوردي إلى الأحمر الغامق.





وفقا لما ذكره موقع " creeksideobgyn " الألوان المختلفة لدم " الألوان المختلفة لدم الدورة الشهرية لها أهمية مختلفة لصحتك إليك دليل لتحديد ما يمكن أن تعنيه للصحة.





لون دم الدورة الشهرية

إذا لاحظتِ ألوانًا مختلفة في دم الدورة الشهرية ، فهذا طبيعي عادةً. في معظم الحالات ، يرتبط تغير اللون بمدة بقاء الدم في الرحم، سيغير جريان الدم مدة بقاء الدم في الرحم، قد ترى دماء حمراء زاهية في أكثر أيامك غزارة ودماء بني في أخف أيامك.





ومع ذلك ، يمكن أن تشير ألوان معينة إلى وجود مشكلة ، وستحتاج إلى رؤية مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. إذا رأيت لونًا غير مألوف أو رمادي ، فحدد موعدًا لإجراء فحص، أيضا ، أي نزيف أثناء الحمل يجب اخبار الطبيب به بسرعة.





دم أسود أو بني

قد يبدو الدم الأسود أو البني مقلقًا ، لكنه ليس بالضرورة سببًا للقلق، قد يبدو هذا اللون مثل القهوة المطحونة، عادة ما يكون اللون الأسود أو البني دمًا قديمًا ، والذي كان لديه وقت للتأكسد ، وتغيير لونه.





غالبًا ما يُرى الدم البني ، على وجه الخصوص ، في بداية الدورة الشهرية أو نهايتها، في هذه الأوقات ، قد يكون تدفق الدم بطيئًا ، مما يؤدي إلى إبطاء عملية خروج الدم من الرحم. قد يتبقى الدم أيضًا من دورتك الشهرية الأخيرة.





دم أحمر غامق

قد ترى دمًا أحمر داكنًا عند الاستيقاظ أثناء الدورة الشهرية أو بعد الاستلقاء لفتر، قد يعني اللون الغامق أن الدم كان في الرحم لفترة من الوقت ولكنه لم يتأكسد بعد.





يرتبط الدم الأحمر الداكن بنهاية دورتك الشهرية، قد ترى أيضًا هذا الدم الملون في نهاية فترة الحيض العادية حيث يتباطأ تدفقك.





الدم الأحمر الساطع

قد تبدأ دورتك الشهرية بنزيف أحمر فاتح حيث يكون الدم طازجًا ويتدفق بسرعة، قد يظل دمك على هذا النحو طوال دورتك الشهرية أو قد يغمق مع تباطؤ تدفق الدم.





بعد أن تضع النساء طفلًا ، يتعرضن لنزيف لمدة أربعة إلى ستة أسابيع ، وهو ما يسمى بهلابة، يبدأ نزيف الهلابة بتدفق غزير ودم أحمر فاتح، بعد حوالي اليوم الرابع ، قد يتحول لون الهلابة إلى اللون الوردي أو البني.





ومع ذلك ، يرتبط الدم الأحمر الفاتح أيضًا بالعدوى ، مثل الكلاميديا ​​والسيلان. يمكن أن تسبب هذه الالتهابات نزيفًا بين الدورات الشهرية، إذا رأيت دماء حمراء زاهية قبل الدورة الشهرية ، فاتصل بطبيبك.





الدم الوردي

قد يظهر دمك بلون وردي في بداية الدورة الشهرية أو نهايتها ، خاصةً إذا كنتِ تتبقيين يعني هذا الظل الفاتح عادةً أن الدم قد اختلط بسائل عنق الرحم.





قد يشير دم الحيض الوردي في بعض الأحيان إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم وتتضمن بعض أسباب انخفاض هرمون الاستروجين استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية التي لا تحتوي على الإستروجين أو انقطاع الطمث.





دم برتقالي

قد يظهر الدم باللون البرتقالي بعد أن يختلط مع سائل عنق الرحم. قد ترى دمًا برتقالي اللون لنفس أسباب رؤيتك للدم الوردي. ومع ذلك ، فإن أي إفرازات ملونة بشكل غير طبيعي أو غير عادية قد تكون أيضًا علامة على عدوى بكتيرية أو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.





دم رمادي

إذا رأيت إفرازات رمادية أو بيضاء ، فاتصلى بطبيبك لان الدم الرمادي مرتبط بالعدوى، تشمل العلامات الأخرى للعدوى الحمى أو الألم أو الحكة أو الرائحة الكريهة، إذا كنت حاملًا ، فقد يكون الإفرازات الرمادية علامة على الإجهاض.





هل من الطبيعي أن يختلف اللون في بداية الدورة الشهرية ونهايتها؟

قد تتغير ألوان الحيض من بداية دورتك الشهرية ، ومنتصفها ، ونهايتها، قد يكون لديك ألوان مختلفة من شهر لآخر، قد تلاحظ النساء في أوقات مختلفة من حياتهن تغيرات مختلفة. هناك عدة عوامل تؤثر على لون دم الدورة الشهرية ، حتى عندما تكون الدورة الشهرية صحية.



