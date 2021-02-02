اتكسفوا على دمكم.. نبيل الحلفاوي يرد بقوة مهاجميه بسبب تهنئته للمحلة بعد الفوز على الزمالك

انتقد الفنان نبيل الحلفاوي من بهاجمه من جماهير الزمالك بعد تهنئته فريق المحلة بعد الفوز على الزمالك 2_1 في اطار مواجهات الدوري المصري الممتاز.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏المحروقين أوي من تهنئتي للمحلة بعد فوزها لازم ينكسفوا على دمهم.

أنا هنأت ناد مصري عريق في مسابقة محلية على فوز غير متوقع. بينما هم علانية يتمنون يوميا فوز ناد قطري على ناد مصري في بطولة دولية إن لم تستح فاصنع ماشئت.

أفسدتكم الكراهية مع صادق تقديري ومحبتي للزمالكاوية المحترمين".





وتمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أولى انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.





بدأت المباراة بضغط قوي من قبل لاعبي المحلة واستطاع الوصول إلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك مرتين لكن دون تشكيل خطر.





وشن الزمالك أولى هجماته على غزل المحلة في الدقيقة 11 ، من تمرير من أوباما لـ ابو الفتوح الذي فشل في استلامتها لتخرج ضربة مرمى.





وسد ساسي كرة من مسابقة بعيد ة في الدقيقة 14، كادت تخدع حارس المحلة لكنها أمسك بها في النهاية.





وتعرض عبد الغنى للإصابة بعد التحام شديد مع لاعب غزل المحلة ليلجأ جايمي باتشيكو إلي تغيير اضطراري في أول 26 دقيقة من المباراة.





وحاول الزمالك إحراز أولي أهجافه في اللقاء واختراق الخط الدفاعي لغزل المحلة ولكن لم يحالفهم الحظ .





وتمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 69"، عبر رأسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة.









وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من كرة عرضية تمكن من وضعها أقصى يمين محمد أبو جبل وسكنت الشباك.





وفي الدقيقة " 95"، أحرز خالد الاخميمي هدف الفاو عقب استغلا الخطأ الدفاعي لنادي الزمالك



