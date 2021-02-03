معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة يعلن موعد التسجيل في دورات فبراير

أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة ، عن موعد التسجيل لدورات فبراير التي ستكون أونلاين ، باستخدام أحدث المنصات الإلكترونية التي تم تفعيلها بالتعاون مع جامعة بكين ، والتي تعد أحدث المنصات الإلكترونية غير المجانية في مجال التعليم عن بعد، وتتميز بكافة الإمكانات والوسائل التعليمية التي توفر بيئة تعليمية متميزة.





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و وفقا للمواعيد المعلنة ، من المقرر أن تبدأ الدورة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٢٠ ولمدة ثلاثة أشهر.





وأكد معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة أن فترة التسجيل في دورات فبراير : من الأحد ١٤ فبراير ٢٠٢١حتى الخميس ٤ مارس ٢٠٢١ ، من الساعة ١٠:٠٠ صباحا حتى ٣:٠٠ عصرًا





وأفاد المعهد بأن الأوراق المطلوبة للتسجيل كالتالي :

- ٢ صورة شخصية

- صورة من الرقم القومي