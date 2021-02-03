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رياضة

أحمد سمير ينفرد بصدارة هدافي الدوري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:51 م
أحمد سمير
أحمد سمير
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حسام الحارتي
انفرد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش  بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعدما نجح في التسجيل خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب.

وتصدر سمير قائمة الهدافين حتى الآن برصيد 6 أهداف منها 5 أهداف من ضربات الجزاء.

ويحتل كل من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ويوسف إبراهيم " أوباما" لاعب الزمالك وجون أكويي إيبوكا مهاجم إنبي وصافة صدارة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف.

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي طلائع الجيش والمقاولون العرب بالتعادل الإيجايبي "١-١"في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ  ١١ من بطولة الدوري المصري الممتاز .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي المقاولون العرب من أجل إحراز هف التقدم ولكن تمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "٣٤" عن طريق  أحمد سمير من ركلة جزاء عن طريق عمرو جمال بعد عرقلة من خالد الحسيني مدافع المقاولون العرب.

وفي الدقيقة "٤٧" آحرز أحمد داوودا هدف تعادل المقاولون العرب  من خلال عرضية من الطرف الأيمن من لويس إدوارد شتتها دفاع طلائع الجيش لتصل إلى عبد الله ياسين على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم تسديدة من لمسة واحدة من أحمد داوودا سددها رائعة داخل الشباك.

وتبادل الفريقان الهجمات المرتدة في الشوط الثاني من أجل إحراز هدف التقدم ولكن لم يحالفهم الحظ حيث آعلن حكم اللقاء صافرة إنتهاء المباراة.

ويتواجد  طلائع الجيش المركز الـ 12 برصيد 11 نقاط بجدول ترتيب المسابقة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 برصيد 11 نقاط.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.
خط الدفاع: باسم علي – فادي نجاح – خالد الحسيني – حسن الشامي.
خط الوسط : إبراهيم صلاح – محمد مجلي – عبدالله ياسين – لويس إدوارد – أحمد داوودا.
خط الهجوم : هيثم الجويني.
بينما يجلس على دكة البدلاء كلٌ من :
أحمد عربي - أمير عابد – أ


ويتواجد برصيد 4 أهداف في المركز الثالث، ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وحسام حسن مهاجم سموحة وعمرو جمال لاعب طلائع الجيش و أشرف بن شرقي جناح الزمالك، ومروان حمدي لاعب مصر المقاصة السابق المنتقل حديثا للزمالك.


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