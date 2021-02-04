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أخبار العالم

الديمقراطيون يطلبون مثول ترامب للشهادة تحت القسم

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:48 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
طلب أعضاء مجلس النواب الديمقراطي، اليوم الخميس، من الرئيس السابق دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته في قضية محاكمته بمجلس الشيوخ، وذلك تحت القسم.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، لم يرد مستشار ترامب على  هذا الطلب الخاص بإجراءات محاكمته.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب في 9 فبراير، حيث اتُهٍم بتحريض حشد من أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

فيما نفى محامو ترامب، ضلوعه في التمرد ضد الحكومة أو محاولته التدخل في عملية فرز الأصوات الانتخابية.

وقال المحامون إن مجلس الشيوخ ليس لديه سلطة لمحاكمته كمواطن عادي واتهامه بالتحريض على اقتحام الكونجرس، مؤكدين أن هذه المحاكمة غير دستورية خاصة بعد مغادرته البيت الأبيض.

وتركز قضية المساءلة على خطاب ترامب قبل وأثناء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي من قبل حشد من أنصاره، الذين سعوا إلى تعطيل تصديق الكونجرس على نتائج الهيئة الانتخابية التي تظهر الرئيس جو بايدن على أنه المنتصر.
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