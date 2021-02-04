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أخبار العالم

الإمارات: أنهينا تواجدنا العسكري في اليمن أكتوبر الماضي

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:31 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
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شريف سيد
رحب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس، بالمبعوث الأمريكي الجديد لدى اليمن. 

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر : "ابارك تيم ليندركينج، لتعيينه مبعوثا خاصا للرئيس الأمريكي لدى اليمن". 

وأضاف: "ستجلب خبرة تيم ومشاركة الولايات المتحدة الطاقة الجديدة والمطلوبة والتركيز للمساعدة في حل الصراع وتحسين الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة". 

وتابع قرقاش: "أن الإمارات قد انهت بالفعل التواجد العسكري في اليمن أكتوبر من العام الماضي 2020". 

وأوضح ان: "حرصًا منها على انهاء الحرب، دعمت الإمارات جهود الأمم المتحدة ومبادرات السلام المتعددة. ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للشعب اليمني". 

وكان الرئيس الأمريكي أعلن وقف إطلاق النار في اليمن. 

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