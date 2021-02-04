ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العدل الدولية تنتصر للإمارات وترفض اتهام الدوحة لها بالعنصرية.. والخارجية تعلق

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:49 م
الخارجية الإماراتية
الخارجية الإماراتية
Advertisements
محمود نوفل
أثنى عبدالله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية  على قرار محكمة العدل الدولية في حكمها اليوم والخاص بالإجراءات القطرية ضد الإمارات بشأن التمييز العنصري ضدها. 


وأكد النقبي في تصريحات له على احترام دولة الإمارات المطلق للمحكمة وتقديرها لعملها. 
 

وبيّن أن دولة الإمارات عملت على تنفيذ كافة التزاماتها وفقا لاتفاق العُلا وقامت بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017. 


وشدد على أن دولة الإمارات تتطلع إلى تحقيق التنفيذ الكامل والالتزام باتفاق العلا وتنفيذ آلياته.


وأشار إلى أن دولة الإمارات ترحب بكافة الجهود المبذولة لتحقيق التنسيق بين كافة الأطراف في القضايا والموضوعات المشتركة، من أجل تحقيق أهداف بيان العُلا، ورؤية قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


وكانت محكمة العدل الدولية، أصدرت حكما بتأييد الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر بشأن القضية المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة  أشكال التمييز العنصري في حكمها النهائي الملزم وغير القابل للاستئناف.  


واعتبرت المحكمة أن الاجراءات المتخذة من قبل دولة الإمارات لا تشكل تمييزًا عنصريًا، وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع  أشكال التمييز العنصري، وبناء علي ذلك قدرت المحكمة بأنها ليست ذات اختصاص ورفضت الدعوى المرفوعة من قبل قطر بموجب الاتفاقية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العدل الأمريكية تستأنف على قرار محكمة يحظر القيود المفروضة على تيك توك

فتح المنافذ 9 يناير.. الإمارات تعلن إنهاء إجراءات مقاطعة قطر

العراق يرحب بنجاح قمة العلا: جهود الكويت أفضت إلى مصالحة شاملة

الإمارات تستأنف حركة الطيران مع قطر اليوم

ترشيحاتنا

مونديال الأندية.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل القطري

شاهد.. هدف حسين الشحات في شباك الدحيل

في أول خطاب للكشف عن أجندته الخارجية .. بايدن يركز على السعودية وروسيا والصين واليمن .. ويعطي الاولوية لاستعادة حلفاء أمريكا ومكافحة تغير المناخ

كم سيربح الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية؟

مونديال الأندية.. صاروخية حسين الشحات تتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك الدحيل

امرأة تنتقم من خطيبها الخائن وعشيقته بأغرب طريقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها