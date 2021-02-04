بشكل مفاجئ.. وفاة الطبيب الروسي معالج نافالني من التسمم

أعلن مستشفى أومسك للطوارئ الروسي، اليوم الخميس، أن الطبيب المعالح للمعارض أليكسي نافالني توفى عن عمر يناهز 55 عامًا.





وحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن المستشفى الواقع في سيبيريا، إن سيرجي ماكسيميشين، الذي كان يشغل منصب نائب كبير الأطباء به، توفى فجأة اليوم عن عمر يناهز 55 عامًا.





وقال بيان المستشفى "مع الأسف ، نبلغكم بأن نائب كبير الأطباء للتخدير والإنعاش في مستشفى الطوارئ، سيرجي ماكسيميشين توفي فجأة"، ولم يذكر سبب الوفاة.





يذكر،أنه تم قبول نافالني في البداية في وحدة التسمم الحاد بمستشفى الطوارئ في أومسك في 20 أغسطس الماضي، بعد تعرضه للتسميم على متن طائرة متجهة من سيبيريا إلى موسكو. وهبطت الطائرة اضطراريا في أومسك.





ولم يقدم الطبيب ماكسيميشين أي إحاطات صحفية وقت دخول نافالني المستشفى، رغم أنه كان أحد كبار الأطباء في المستشفى.