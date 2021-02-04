القبض على زعيم القاعدة في اليمن ومقتل الرجل الثاني في التنظيم

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، القبض على زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن، منذ عدة أشهر، في خطوة كبيرة للحصول على معلومات حول الإرهاب في اليمن.





واعتقلت السلطات زعيم فرع القاعدة في اليمن، خالد باطرفي، بالإضافة إلى وفاة الرجل الثاني سعد عاطف العولقي، خلال عملية أمنية في محافظة المهرة اليمنية، أكتوبر الماضي، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية.





وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد اعتقال باطرفي رسميًا.





فيما لم تقدم الأمم المتحدة مزيدًا من التفاصيل حول العملية أو عن مكان بطرفي الحالي.



