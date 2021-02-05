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سيارات

شاهد.. بدء إنتاج سيارات Lada Largus العائلية المعدلة بمزايا جديدة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشف مصنع اوتوفاز الروسي، عن بدء إنتاج سيارات Lada Largus العائلية المعدلة،والتي ستحمل الكثير من التغييرات مقارنة بنماذج Largus السابقة.

وتم الاستقرار على تزويد السيارة  من الخارج بواجهة أمامية مختلفة، أما مصابيحها الأمامية فباتت شبيهة بمصابيح سيارات Logan و Sandero من رينو، كما زودت بممتصات صدمات ومرايا جديدة أيضا.

أما قمرة القيادة فيه مزينة بالبلاستيك ، والكروم وعلى مقاعد جديدة شبيهة بتلك الموجودة في سيارات XRAY Cross.

وزودت واجهة القيادة بنظام مولتيميدا جديد يمكن التحكم به عبر شاشة لمسية، وبمقود مميز مجهز بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والسرعة والرد على المكالمات الهاتفية.

وسنجدأن أزرار التحكم الكهربائي بالنوافذ فأصبحت موجودة على الأبواب، وأزرار التحكم بحرارة المقاعد والمقود انتقلت لتصبح أسفل ومنتصف واجهة القيادة.

ومن المفترص ان يتم طرح النماذج الجديدة من Largus بنظام دفع أمامي، وبمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 87 و106 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، أما أسعارها فستبدأ من 9500 دولار تقريبا.

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