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تكنولوجيا

لمتابعة معدلات ضربات القلب.. جوجل تضيف تطبيق Google Fit لهواتفها بيكسل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:20 ص
جوجل تضيف تطبيق Google
جوجل تضيف تطبيق Google Fit لهواتفها بيكسل
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ندى على
أضافت شركة جوجل الأمريكية تطبيقا جديدا على هواتفها جوجل بيكسل Google Pixel ، يقدم ميزة فريدة للمستخدمين تمكنهم من متابعة وقياس ضربات القلب ومراقبتها فى حالات الخطر. 

وبحسب موقع The Verge فإن تطبيق Google Fit الذى أطلقته جوجل لهواتفها الحالية والمقرر تضمينه فى الهواتف القادمة سيعمل على رصد وتتبع معدل ضربات القلب من خلال تتبع تغير اللون أثناء تحرك الدم عبر أطراف الأصابع. 


وقالت شركة جوجل إن الميزة الموجودة فى تطبيق Google Fit تهدف فقط إلى السماح للمستخدمين بتتبع حالتهم الصحيةبشكل عام ولكن لا يمكنهم تقييم أو تشخيص الحالات الطبية من خلالها. 

ويمكن للمستخدمين الذين يريدون استخدام الميزة لقياس معدل التنفس باستخدام التطبيق القيام بتوجيه  الكاميرا الأمامية للهاتف نحو الرأس والصدر، حيث ستقيس الميزة معدل التنفس، أما بالنسبة لقياس معدل ضربات القلب ، فيجب على المستخدمين وضع إصبعهم على الكاميرا الخلفية. 

وأكد مسئولون فى الشركة أن الميزة فى تطبيق Google Fit أنه يمكن استخدامها كنوع من أنواع المتابعة لمرض القلب أو الذين لديهم مشكلات معينة خاصة بتسارع ضربات القلب، مما يجعلهم طول الوقت على معرفة ومتابعة جيدة بحالتهم الصحية. 

جدير بالذكر أن شركة Apple آبل الأمريكية، قد أكدت خطورة الشواحن اللاسلكية MagSafe التى تم إصدارها مع هواتف آيفون 12 على مرضى القلب، خاصة المرضى من الأطفال وزارعى الدعامات. 

واستجابت آبل للدراسة التى أجراها بعض الأطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى أكدت ان المغناطيس فى شواحن MagSafe يشكل خطورة على مرضى القلب.

  

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