لعدم مساواتها النساء فى الأجور.. وزارة العمل الأمريكية تجبر جوجل على دفع 3.8 مليون دولار

وافقت شركة Google جوجل الأمريكية على دفع 2.59 مليون دولار إلى أكثر من 5500 موظف حالي ومتقدمين سابقين للوظائف كجزء من تسوية مع وزارة العمل الأمريكية بشأن إدعاءات على الشركة بقيامها بممارسة التمييز الممنهج وعدم المساواة فيما يتعلق بالتعويض والتوظيف.





وبحسب موقع TechCrunch فإن جوجل وافقت على وضع مبلغ 250 ألف دولار سنويًا كصندوق لمعالجة أي تعديلات محتملة في حقوق الملكية قد تطرأ فى السنوات الخمسة المقبلة.





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وبذلك يرتفع المبلغ المقرر لتعويض الموظفين إلى 3.8 مليون دولار، حيث تأتي التسوية بعد أن اكتشف مكتب برامج الامتثال للعقود الفيدرالية التابع لوزارة العمل الأمريكية أن هناك تباين في الأجور تؤثر على الموظفات النساء لديها فى عدد من مكاتبها.





وأوضحت وزارة العمل الأمريكية وجود اختلافات في معدلات أجور التوظيف الخاصة بعدد من النساء وكذلك التحيز فى الأجور ضد الموظفات الآسيويات، وكذلك عدد من الموظفات فى مكتبها فى ولاية سان فرانسيسكو.





وصرح متحدث باسم الشركة بأن جوجل يجب أن تدفع أجور جميع الموظفين بناءً على العمل الذي يقومون به ، وليس على أساس هوياتهم، إلى جانب الاستثمار بكثافة لجعل عمليات التوظيف والتعويض عادلة وغير منحازة.





وأضاف أن الشركة على مدى السنوات الثماني الماضية قد أجرت تحليلًا داخليًا سنويًا لملكية الأجور لتحديد ومعالجة أي تباينات، كما أكد أن الشركة ستظل ملتزمة بالتنوع والإنصاف ودعم الموظفين بطريقة تسمح لهم بالقيام بعملهم على أكمل وجه .











