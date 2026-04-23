تمتلك السيارات الكثير من المكونات الهامة التي يجب الاهتمام بها والحفاظ عليها من ضمنها، ناقل الحركة الذي يجب تجنب تلفه من أجل الحفاظ على سلامة السيارة الأوتوماتيك.

أخطاء يجب عدم فعلها أثناء قيادة السيارة الأوتوماتيك

إضافة إلى أنه يجب تجنب تغيير التروس إلى " P " أو " R " قبل التوقف نهائيا، ويجب عدم استخدام الوضع المحايد " N " عند تجاوز المنحدرات أو الإشارات، و تجنب التسارع القوي والسيارة باردة، وتجنب ركن السيارة دون استخدام فرامل اليد .

- أخطاء يجب عدم فعلها أثناء قيادة السيارة الأوتوماتيك :

أخطاء يجب عدم فعلها أثناء قيادة السيارة الأوتوماتيك

تغيير التروس أثناء الحركة " R و D "

لا يجب ان تقوم بتحويل السيارة إلى وضع الرجوع للخلف " R " أو وضع الوقوف " P " والسيارة لا تزال تتحرك، فهذا يتسبب في ضغط هائل وتلف ناقل الحركة، وبالتالي يجب التوقف التام أولاً.

استخدام الوضع المحايد " N " عند الإشارات

البعض بعتقد أن وضع " N " في الإشارات القصيرة يوفر الوقود، لكنه في الحقيقة يقلل من عمر ناقل الحركة الافتراضي ويزيد تآكله.

أخطاء يجب عدم فعلها أثناء قيادة السيارة الأوتوماتيك

تفعيل وضع الركن " P " قبل التوقف الكامل

قد يؤدي ذلك إلى كسر قطعة صغيرة في ناقل الحركة مسؤولة عن تثبيت السيارة.

النزول للمنحدرات بوضع " N "

الانزلاق على الوضع المحايد في المرتفعات يقلل من سيطرتك على السيارة ويعرضك للخطر.

أخطاء يجب عدم فعلها أثناء قيادة السيارة الأوتوماتيك

الضغط على دواسة الوقود أثناء التبديل

تجنب الضغط على البنزين أثناء التحويل بين " D " و " R " لحماية المكونات الداخلية.

إهمال مكابح اليد " Handbrake "

عند ركن السيارة، يجب تفعيل فرامل اليد أولاً، ثم وضع القير على " P "لتخفيف الحمل عن الفتيس.

أخطاء يجب عدم فعلها أثناء قيادة السيارة الأوتوماتيك

الانطلاق دون تسخين

لا تقم بالتسارع بقوة فور تشغيل السيارة، بل امنح المحرك والفتيس وقت قصير للعمل بكفاءة.

ترك السيارة في وضع " D " أثناء التوقف

قد يؤدي لارتفاع حرارة ناقل الحركة واستهلاك الوقود.

أخطاء يجب عدم فعلها أثناء قيادة السيارة الأوتوماتيك

وجدير بالذكر انه يجب التأكد دائمًا من فحص سائل ناقل الحركة بانتظام، وتغييره عند الحاجة، وتجنب استخدام السيارة في سحب أحمال ثقيلة جداً لا تناسب قدرتها لتفادي تلف ناقل الحركة .