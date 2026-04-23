بصورة على البحر.. شمس البارودي تسترجع ذكريات من طفولتها

استرجعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكرياتها في الطفولة، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

وكتبت شمس البارودي عبر فيسبوك: "شفتوا المتحمصة دى ده أنا بحمص روحى في البحر والشمس يطلعونى منه بالعياط بنصيف قبل ما يخلفوا حبايبي غيري أمى كانت حامل في أخويا هو أصغر مني بأربع سنوات".

وكانت قد نشرت الفنانة المعتزلة شمس الباروديرسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، استرجعت خلالها ذكريات زواجها من زوجها الراحل الفنان حسن يوسف.

وأوضحت شمس البارودي أنها عندما تشاهد فيديوهات كتب كتابها التي أرسلها لها المخرج طارق أبو السعود، تعود بذاكرتها إلى تلك اللحظات الجميلة التي جمعتها بزوجها، معبرة عن حنينها الشديد لتلك الأيام.

وأضافت البارودي أنها تتأمل في هذه الذكريات مستحضرة ايات من القرآن الكريم، خاصة من سورة الجاثية، مشيرة إلى أن الإنسان سيحاسب على كل أفعاله، وأن كل شيء محفوظ ومسجل.