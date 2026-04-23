استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في مخيم المغازي وسط القطاع

استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت 72,568 شهيدا.

من جهة أخرى، شيع الفلسطينيون، خمسة شهداء، بينهم ثلاثة أطفال، ارتقوا بقصف جوي إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

من ناحية أخرى، اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، قرية مادما جنوب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي وحطموا عددا مركبات.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عددا من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال اقتحموا القرية، وحطموا عددا من المركبات على الشارع الالتفافي فيها.

وأضافت المصادر، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت داخل القرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من قرية روجيب شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي أحمد سليم دويكات خلال رعيه للأغنام في قرية روجيب.