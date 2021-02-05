إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بقنا

أسفر حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، بمدخل طريق صوص الصحراوى بمركز نقاده جنوب قنا، عن إصابة 5 أشخاص.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق صوص الصحراوى.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: طارق محمد خليفه 38 عامًا، محمد كامل محمد 43 عامًا، زهره عبدالوهاب محمود 35 عامًا، ريتاج محمد كامل 8 أعوام، كريم محمد كامل 3 أعوام.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بـ 3 سيارات اسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى نقاده المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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