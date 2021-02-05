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منوعات

بإطلالة جذابة.. سارة خليفة تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:28 م
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران

شاركت الإعلامية سارة خليفة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وخطفت سارة خليفة الأنظار بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا مجسمًا أبيض في كحلي، وشعر ذهبي فاتح بتسريحة مميزة، ووضعت مكياج جذابًا متناسقا مع إطلالتها، نالت إعجاب متابعيها.


وتحرص "سارة خليفة" فى إطلالتها الجذابة على أبرز رشاقتها وتناسق قوامها ومدي ذكائها في إظهار أنوثتها، مع شعرها الأشقر القصير منسدلا فوق كتفيها.


وتعتمد سارة خليفة، فى جلسات التصوير على جمال بشرتها مع بعض اللمسات الرقيقة من الماكياج عبارة عن الرموش السوداء التى تبرز جمال عيونها مع أحمر الشفاه.



يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار" عام ، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.




وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، الذي يتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.


كان أول عمل لها على قناة art حيث قدمت برنامج " من القاهرة" واستمرت في تقديمه لمدة ثلاث سنوات وانتقلت بعدها إلى قناة الشرقية وبرزت كإعلامية ماهرة وذكية وقدمت العديد من البرامج عبرها لمدة خمس سنوات مثل برنامج شباب ستار 2012، وفي عام 2015 قدمت البرنامج الأمني " مهمات صعبة " الذي يناقش مغامرات الأشخاص في أصعب المهمات وما هي المعوقات التي واجهتهم وكيف نجح في قصته وحققها.

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