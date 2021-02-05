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أخبار البلد

إعلانات خادشة للحياء بقناة مصر الزراعية.. مستشار وزير الزراعة يكشف الحقيقة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:08 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

كشف أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، حقيقة تصوير إعلانات خادشة للحياء فى قناة مصر الزراعية، قائلا: "كل هذه شائعات مغرضة، غرضها إثارة البلبلة وتشويه سمعة القناة، ولا توجد أى إعلانات بالقناة تخدش الحياء أو حتى وجود نية للموافقة على مثل هذه الاعلانات من أجل المقابل المادى كما أثار البعض ".

وأشار " إبراهيم " خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، إلي أن هذه الشائعات مصدرها بعض الأشخاص الذين كانوا يعملون بالقناة، وتم الاستغناء عنهم، لأنهم لا يضيفون للقناة أى شيء، مؤكدا أن جميع الإعلانات التى تبثها القناة، لها علاقة بالزراعة فقط .

ونوه " مستشار وزير الزراعة" بأن قناة مصر الزراعية حاليا فى إطار تطوير جيد، يخدم أهداف الوزارة التى أنشئت من أجله، مضيفا أن الوزير لم يحقق فى هذا الموضوع كما هو منتشر ببعض الأخبار ، معلقا :" أصلا مفيش موضوع عشان نحقق فيه " .

وانتشرت أخبار مؤخرا حول  كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن سماح المسئولين بإدارة قناة مصر الزراعية بتصوير إعلانات خادشة للحياء لصالح إحدى شركات الملابس، والخروج عن المخطط لها الذي يستهدف الاهتمام بالزراعة والمزارعين باعتبارها متخصصة.

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