بسعر يبدأ من 2500 جنيه.. أفضل الهواتف الذكية بدقة كاميرا 64 ميجا بكسل

مع تطور الهواتف الذكية بشكل كبير، تطورت تقنيات التصوير الخاصة بالكاميرات التي تمكن المستخدمين العاديين من التقاط صور ومقاطع فيديو احترافية، وخلال السنوات الماضية حاولت شركات تصنيع الهواتف الذكية التركيز على إعدادات الكاميرا بأجهزة أندرويد.





وفيما يلي قائمة بأفضل الهواتف الذكية المزودة بكاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل ضمن الفئة المتوسطة، وفقا لما ذكره موقع "bgr.in"









1. هاتف Redmi Note 9 Pro Max:





يأتي هاتف Redmi Note 9 Pro Max، مزود بشاشة بقياس 6.67 بوصة عالية الدقة من نوع IPS، ويعمل بمعالج Snapdragon 720، يحتوي على إعداد كاميرا خلفية رباعية يتألف من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مقترنا بعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي، ويتوفر الهاتف بسعر 205 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 3,215 جنيها مصريا).





2. هاتف Realme 7:





يتميز هاتف Realme 7، بشاشة بدقة 6.5 بوصة عالية الدقة، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع Helio G95، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، يحتوي الجهاز على إعداد رباعي الكاميرا يتكون من عدسة رئيسية بدقة 6 ميجابيكسل، مقترنة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 17 ميجابكسل، ويتوفر الهاتف بسعر 205 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 3,215 جنيها مصريا).





3. هاتف Poco X2:





يتوفر هاتف Poco X2، بسعر 205 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 3,215 جنيها مصريا)، ويتميز الجهاز بشاشة عالية الدقة بقياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، يأتي مدعوا بمعالج من نوع Snapdragon 730G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، يضم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مقترنة بمستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وأخرى رابعة بدقة 2 ميجابيكسل، ويضم الهاتف كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 20 ميجابكسل، و2 ميجابكسل.





4. هاتف Moto G9 Power:





يشمل هاتف Moto G9 Power، شاشة بقياس 6.8 بوصة، من نوع IPS، وبجودة عرض HD +، ويعمل بواسطة معالج من نوع Snapdragon 662، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، يحتوي على إعداد كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل مقترنة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ويتوفر الهاتف بسعر 165 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 2590 جنيها مصريا).