اقتني واحدا منهم.. تعرف على أرخص الهواتف الذكية في 2020

أرخص هواتف 2020 أيهما ستختار؟، يبحث الجميع عن هاتفا ذكيا يتمتع بمواصفات رائدة مع سعر غير مكلف، يحمل جميع الخصائص والميزات الحديثة مثل الشاشات الكبيرة عالية الجودة، ومعالجات داخلية سريعة، وأحدث أنظمة الكاميرا سواء كانت الأمامية او الخلفية، ولكن قد تتنازل الشركات المصنعة للـ هواتف رخيصة عن بعض الميزات المتقدمة في سبيل طرح أجهزتها بسعر اقتصادي، لذا سنقدم لكم في القائمة التالية أفضل وأحدث وأرخص هواتف 2020.





أرخص هواتف 2020





1. هاتف نوكيا Nokia C1:





تأتي معظم هواتف شركة نوكيا ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، وقد يرجع ذلك لبعض المواصفات المتغيرة ولكن ضمن هاتف شبة رائد، والتي من بينها نسخة نظام التشغيل الحديثة ولكن مخففة وهي اندرويد 9 باي Go edition، ويمتاز هاتف Nokia C1، بشاشة بقياس 5.45 بوصة، وبدقة HD+، بها كاميرا بدقة أمامية 5 ميجابكسل.









ويحتوي هاتف Nokia C1، على معالج رباعي النواة من نوع MT6739WW ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، مع بطارية بقوة 2500 مللى أمبير في الساعة، ويتوفر الهاتف في مصر بسعر حوالي 1100 جنيه مصري.





2. هاتف سامسونج Galaxy A01:





على الرغم من أن شركة سامسونج تطلق بعض هواتفها ضمن الفئة الرائدة بفضل تقنيات الكاميرا الحديثة، إلا أنها تملك بعض الأجهزة ضمن الفئة المنخفضة، ويمتاز هاتف Galaxy A01، بشاشة بقياس 6.7 بوصة، من نوع PLS TFT، وبجودة HD+، بها كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميجابيكسل على التوالي.





ويعمل هاتف Galaxy A01، بمعالج من نوع Snapdragon 439، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 3000 مللى أمبير في الساعة، كما يعمل بنظام التشغيل Android 10، ويتوفر الهاتف في مصر بسعر حوالي 1900 جنيه مصري.





3. هاتف ريلمي Realme C3i:





يمتاز هاتف Realme C3i، بشاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD ، بجودة HD+، بها كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و 2 ميجابيكسل على التوالي.





ويعمل هاتف Realme C3i، بمعالج من نوع Helio G70، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، ويتوفر الهاتف في مصر بسعر حوالي 2200 جنيه مصري.





4. هاتف شاومي Redmi 9A:





يأتي أرخص هوتف شاومي لعام 2020، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة HD+، بها نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل.





ويحتوي هاتف Redmi 9A، على معالج من إنتاج شركة ميدياتيك من نوع Helio G25، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويتوفر هاتف شاومي في مصر بسعر حوالي 1500 جنيه مصري.