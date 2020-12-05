3 أنواع احتلت القائمة.. تعرف على أفضل هاتف في العالم 2020

أفضل هاتف في العالم 2020، يبحث بعض المستخدمين عن هاتف ذكي يضم جميع الميزات الرائدة في سوق الهواتف الذكية، من حيث الشاشة الكبيرة لمشاهدة الفيديوهات أو من حيث طول عمر البطارية، ولكن مع إطلاق العديد من الهواتف خلال العام الجاري يصعب عليك تحديد ما هو أفضل هاتف في العالم 2020، ما بين هواتف أندرويد أو آيفون، لذا نستعرض إليك فيم يلي قائمة بأفضل 3 هواتف ذكية التي اقبال على شرائها معظم المستخدمون حول العالم وذلك بفضل ميزاتها القوية.





1. هاتف سامسونج Galaxy S20+:





مع بداية العام الجاري أطلقت شركة سامسونج عدة إصدارات ضمن سلسلة S20، ولكن هاتف Galaxy S20+ يمتاز بشاشة كبيرة بدون حواف بقياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED، بمعدل تحديث عال للشاشة بتردد 120 هرتزا في الثانية، كما يأتى الهاتف بثلاث كاميرات خلفية بدقة 64 و12 و12 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل.





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ويحتوى هاتف Galaxy S20+، على بطارية تأتى بقدرة 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن سريع بقدرة 25 وات، ويعمل بواسطة معالج Exynos 990، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يعادل 14869 جنيها مصريا.









2. هاتف آبل iPhone 11:





بعد إطلاقها أحدث هواتفها المسماة آيفون 12، سعت شركة آبل لإبقاء تشكيلة هواتفها القوية بالأسواق لفترة أطول، حيث خفضت سعر هاتف العام الماضي iphone 11، والذي يتميز بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LCD، ويعمل بمعالج للعام الماضي A13، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 256 و 512 جيجابايت، ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، ويعمل iphone 11 بنظام تشغيل ios 13، ويتوفر الهاتف مقابل 599 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 9.381 جنيها مصريا.









3. هاتف :OnePlus 8T





حقق هاتف شركة وان بلس الذي أطلقته بالصين خلال العام الجاري 30 مليون دولار مبيعات خلال أول 10 دقائق من طرحه ونفذت جميع الوحدات بالأسواق مما دفع الشركة الصينية إلى طرح دفعة ثانية من الجهاز، ويمتاز هاتف OnePlus 8T بشاشة من نوع Fluid AMOLED بقياس 6.55 بوصة، وتدعم معدل تحديث عال قدره 120 هرتز في الثانية، ويقدم الهاتف 4 كاميرات خلفية بدقة 48 و 16 و 5 و2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف OnePlus 8T ، بواسطة معالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 865، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل بواجهة المستخدم OxygenOS 11 المرتكزة على نظام التشغيل Android 11، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يعادل 586 دولار أمريكي أي ما يعادل 9,167 جنيها مصريا لأصغر نسخة.