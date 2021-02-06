مجهول.. الزراعة تحذر من "025 طماطم" .. لهذه الأسباب

قال المهندس عزت شمس، أخصائي المحاصيل البستانية بالادارة المركزية للبساتين، إن وزارة الزراعة حذرت من احدى اصناف الطماطم ويسمى 025 طماطم وهو مشابه لاحد الاصناف التي كانت موجودة في الأسواق منذ عامين، ولكن الوزارة في تلك المرة قامت بعمل تحذير استباقي للمزارعين قبل المواطنين، وذلك لأن هذا الصنف مجهول.





وتابع المهندس عزت شمس، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن أي صنف جديد يدخل سواء من الخضر او الفاكهة يجب أن يتم الموافقة عليه من لجنة التقاوي التابعة لوزارة الزراعة، ويأخذ منه عينة يتم اختبارها وتجريبها لمعرفة خواصها، وما الأمراض التي يمكن أن يصاب بها، او المشكلات البيئية التي من الممكن ان يتعرض لها، ثم يتم طرحه واعتماده من الوزارة وممكت تداوله.





وأضاف أن صنف 025 من الطماطم هو صنف غير مسجل، مؤكدا أنه لم يصل إلي الأسواق، معقبا: "هو مش موجود في السوق، ومازال تحت الاختبار"، لافتا إلي أن هناك لجان متابعة على كل الاسواق والمشاتل منذ 5 شهور تقريبا، وتقوم بتحذير المزارعين خاصة لتجنب التعامل مع هذه البذور غير المسجلة والمعتمدة، مؤضحا أنه يتم تداول البذور المسجلة وفقا لفواتير مثبتة الهوية والجهة.