ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجهول.. الزراعة تحذر من "025 طماطم" .. لهذه الأسباب

السبت 06/فبراير/2021 - 09:46 ص
طماطم
طماطم
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال المهندس عزت شمس، أخصائي المحاصيل البستانية بالادارة المركزية للبساتين، إن وزارة الزراعة حذرت من احدى اصناف الطماطم ويسمى 025 طماطم وهو مشابه لاحد الاصناف التي كانت موجودة في الأسواق منذ عامين، ولكن الوزارة في تلك المرة قامت بعمل تحذير استباقي للمزارعين قبل المواطنين، وذلك لأن هذا الصنف مجهول.

وتابع المهندس عزت شمس، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن أي صنف جديد يدخل سواء من الخضر او الفاكهة يجب أن يتم الموافقة عليه من لجنة التقاوي التابعة لوزارة الزراعة، ويأخذ منه عينة يتم اختبارها وتجريبها لمعرفة خواصها، وما الأمراض التي يمكن أن يصاب بها، او المشكلات البيئية التي من الممكن ان يتعرض لها، ثم يتم طرحه واعتماده من الوزارة وممكت تداوله.

وأضاف أن صنف 025 من الطماطم هو صنف غير مسجل، مؤكدا أنه لم يصل إلي الأسواق، معقبا: "هو مش موجود في السوق، ومازال تحت الاختبار"، لافتا إلي أن هناك لجان متابعة على كل الاسواق والمشاتل منذ 5 شهور تقريبا، وتقوم بتحذير المزارعين خاصة لتجنب التعامل مع هذه البذور غير المسجلة والمعتمدة، مؤضحا أنه يتم تداول البذور المسجلة وفقا لفواتير مثبتة الهوية والجهة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرا الزراعة وقطاع الأعمال يبحثان تطوير منظومة القطن وتحسين الإنتاجية في الموسم الجديد

افتتاح المحالج الجديدة ومناقشة مشاكل المزارعين.. نواب: تطوير منظومة القطن ضرورة.. وعودته للريادة تنعش الاقتصاد المصري

برلماني: القطن المصري سيعود لسابق عهده الفترة المقبلة

تسجيل 23 صنف خضار.. احمد موسى: ننتج سلالات مصرية من التقاوي لتوفير أمن غذائي

الزراعة: توفير تقاوي المحاصيل الشتوية بجودة عالية وأسعار مخفضة

تقاوي الطماطم.. أبو صدام: غش التقاوي يكبد الفلاحين خسائر فادحة

ترشيحاتنا

عظيمة: فرص الأهلي وبايرن ميونخ متساوية فى نصف نهائي مونديال الأندية

إطلالة صباحية هادئة من ليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور لها.. شاهد

دينا محسن: سَمُّوني ويزو على اسم اللانشون.. وعمرو أديب: أول مرة أشجع الأهلي طوال 57 سنة لهذا السبب

مقرب من الإخوان وتركيا.. من هو عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديد؟

أخبار السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يهاجم أحد المواقع.. لقاء الخميسي تغازل زوجها.. ومفاجأة نجوم الفن لـ مجدي الهواري

أحمد حسن يكشف سبب أزمة بيراميدز وتراجع نتائجه فى الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك..علاج تقلصات المعدة في لمح البصر

نتائج مذهلة.. مكون طبيعي لتقوية وتطويل الشعر

مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور