السم في العسل.. جمال شعبان يحذر من السجائر الالكترونية.. فيديو

حذرت وزارة الصحة والسكان، من السجائر الإلكترونية حيث قالت إنها لا تقل ضررا عن السجائر العادية.
وعلق الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب عميد معهد القلب السابق، أن الكثير من الشباب يتخذون السجائر الالكترونية وسيلة للاقلاع عن التدخين، ولكن هذا اعتقاد خاطئ.
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وأوضح "شعبان"، خلال حديثه لـ "موقع صدى البلد"، عن أضرار السجائر الالكترونية وهي :
1- الإصابة بالسرطان.
2- الالتهاب الرئوي.
3- الأزمات القلبية.
ووصف عميد معهد القلب السابق، أن السجائر الالكترونية "سم في العسل"، لذلك حذر من جميع أنواع السجائر.