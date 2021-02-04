تسبب الإدمان.. الصحة: السجائر الإلكترونية ليست بديلا آمنا للعادية

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن السجائر الإلكترونية ليست بديلا آمنا للسجائر العادية، وانها تسبب الإدمان وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة".





وكانت وزارة الصحة والسكان، طالبت المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، وحذرت من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.





وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، ويسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وأضافت الوزارة، أن التدخين السلبى يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوى على أكثر آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منها 40 مادة تسبب السرطان.