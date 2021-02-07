وزير التعليم: انتظروا قراراتنا النهائية بشأن الامتحانات والترم الثاني الأحد القادم

حقيقة إجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي ، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.



