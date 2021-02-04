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تعليم

لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون هيئة جودة التعليم والاعتماد

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:27 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
تناقش الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئيس مجلس الوزراء خلال هذه الأيام بلجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة


وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث وتطوير آلية عمل الهيئة حتى تتمكن من النهوض بدورها في مجال الوصول إلى جودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

يذكر أن الهيئة منوطة بضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي والتعليم الأزهري.

وتسعى الهيئة من خلال كافة الأدوات التشريعية والفنية إلى الوصول للمستهدف في محور التعليم بالخطة الاستراتيجية مصر 2030 بمراجعة واعتماد نسبة ٦٠ % من مؤسسات التعليم قبل الجامعي ونسبة ٨٠% من مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن استكمال الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال الاعتراف الدولي مما يزيد الثقة الدولية بمؤهلات وقدرات خريجي الجامعات المصرية

وجدير بالذكر أنه كانت قد قامت الهيئة بتطوير منظومة المراجعة والاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى لتصبح مرقمنة بالكامل، وذلك لمنع التعامل المباشر والتعامل الورقى بين الأفراد والحفاظ على التباعد، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة والسلامة للجميع.

وفى ضوء هذا التطوير، أصبحت المؤسسات التعليمية تتقدم بطلبات التقدم للاعتماد وكذلك جميع الوثائق الداعمة إلكترونيا عن بعد (Online) على موقع الهيئة دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع الهيئة والتعامل المباشر، وكذلك أصبحت جميع عمليات التعامل مع المراجعين تتم إلكترونيا عن بعد على النظام الإلكترونى للهيئة، بداية من تدريب المراجعين والإعداد للزيارة وحتى الانتهاء من التقارير.

 وأصبحت التقارير مرقمنة لتقليل تدخل العامل البشرى بها، وأصبحت الزيارة تضم مرحلتين: المرحلة الأولى يتم فيها فحص جميع الوثائق التى ترفعها المؤسسة على النظام الإلكترونى للهيئة عن بعد من قبل المراجعين، والمرحلة الثانية تتضمن الزيارة الفعلية التى تتراوح من يوم إلى يومين وتخصص للمقابلات والملاحظات فقط
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