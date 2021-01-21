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تعليم

هل تنوي الحكومة عدم استكمال الدراسة هذا العام بسبب كورونا؟ وزير التعليم يجيب

الخميس 21/يناير/2021 - 10:32 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، العديد من الاستفسارات التي تتساءل حول مدى صحة الخبر المتداول بشأن وجود نية لدى الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام بسبب تداعيات ذروة فيروس كورونا.


من جانبه، حرص وزير التربية والتعليم على التفاعل على هذه الاستفسارات عبر جروب "التعليم مشروع مصر القومي" على تطبيق "واتس آب"، مؤكدًا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائيًا.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة نصف العام بدأت رسميًا في جميع مدارس الجمهورية، من يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، ومن المقرر أن تستمر إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، حتى يوم  20 فبراير 2021.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام  (أي بعد 20 فبراير 2021)، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.


وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن التعديلات التي شهدتها مؤخرا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021، هدفها محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي نعاني منها في مصر حاليا لحماية جميع أطراف المنظومة التعليمية، وبعد انتهاء إجازة نصف العام، سيتم إعادة تقدير موقف كورونا في مصر على أمل أن يكون الوضع أفضل.


وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم عقد جميع امتحانات الترم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.


وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ألقى بيانًا أمام مجلس النواب، أمس الأربعاء، عرض خلاله حجم الإنجازات والموقف التنفيذي لخطة الوزارة، إضافة إلى الخطط المستقبلية.


وتحدث "شوقي" عن نظام الثانوية العامة الجديد، مؤكدًا أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر نظام عادل.


وأعلن وزير التربية والتعليم، حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة، العام المقبل، موضحا أن ذلك جاء بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتم تصحيح الامتحان بشكل إلكتروني كامل.


وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي داخل مجلس النواب:
- نظام امتحانات الثانوية العامة سيتم بشكل إلكتروني بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشري
- حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة
- الغش والتسريب سيكون مستحيلا وفقا لهذا النظام
- سنهدم معبد التعليم الفني ونقدم تعليمًا جديدًا
-  أزمة حساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021 في يد وزارة المالية
- دراسة حاليًا لمسألة التخصصات في التعليم الفني وإعادة النظر فيها
- طلاب التعليم الفني اللي هيتخرجوا يونيو المقبل سيبدأ الواحد منهم بمرتب 5 آلاف جنيه شهريًا
- طلبات أعضاء مجلس النواب تجاوزت المليون طلب منهم خلال 3 سنوات
- عملنا لكل نائب حساب في بنك المعرفة
- 800 ألف طفل ينضمون سنويا لمنظومة التعليم
- أجرينا 10 ملايين امتحان على الشبكات الالكترونية ونجحت فيها مصر
- عملنا على بناء نظام تعليمي جديد يستغرق 10 سنوات
- ارتفاع تصنيف مصر 23 درجة في تصنيف المعرفة
- دول عربية طالبت مصر باعتماد مناهج التعليم المصري لديها
- 130 مليار جنيه تحل مشكلة الكثافة في الفصول
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