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برلمان

بتعليمات من الرئيس.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة يزفها وزير التعليم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:10 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح خالد مشعل
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر نظام عادل.


وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة، قائلا: "هذا نظام التعليم في العالم كله، والطالب سوف يأخذ أكثر من فرصة لتحسين درجاته".


وأعلن وزير التربية والتعليم، حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة، العام المقبل، موضحا أن ذلك جاء بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتم تصحيح الامتحان بشكل إلكتروني كامل.


وأشار إلى أن التوازن في نماذج الامتحانات مضمون من خلال خبراء التقييم.


وأوضح الوزير أنه سيتم مراجعة النتيجة لمدة أسبوع قبل إعلانها للتأكد من تعويض الفوارق بين النماذج ودرجات الصعوبة في الأسئلة.
بتعليمات من الرئيس.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة يزفها وزير التعليم
بتعليمات من الرئيس.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة يزفها وزير التعليم
بتعليمات من الرئيس.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة يزفها وزير التعليم
بتعليمات من الرئيس.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة يزفها وزير التعليم
بتعليمات من الرئيس.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة يزفها وزير التعليم
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