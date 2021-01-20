بالفيديو.. وزير التعليم يكشف عن نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يشرح كيفية المذاكرة والتحضير للتعامل مع شكل الاسئلة الجديد التي سيجده الطلاب في امتحانات المرحلة الثانوية هذا العام.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا الفيديو تم إعداده منذ عامين لأول دفعة للنظام الجديد، وقال الوزير: لعل هذا الفيديو أن يكون مفيدا للطلاب الجدد وهم يستعدون للامتحانات المقبلة.





وتمثلت أبرز الرسائل التي تم توجيهها لطلاب المرحلة الثانوية في هذا الفيديو فيما يلي: إن أسئلة الامتحانات ستقيس قدرة الطالب على فهم المحتوى التعليمي وليس حفظه، وعلى الطالب أن يتأكد أنه فهم كل نواتج التعلم والأهداف الرئيسية من الدرس قبل دخول الامتحان، وعلى الطالب أن يستعين بمصادر التعلم الموجودة على بنك المعرفة المصري في المذاكرة.





وأوضح الفيديو أن نظام الامتحان الجديد للمرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي، سيكون مريحا للطالب وسيزيل من عليه الضغوط النفسية التي كان تتسبب فيها الامتحانات على مدار الأعوام الماضية، لأن القدرة الأساسية التي يقيسها الامتحان هي قدرة الفهم.





وشرح الفيديو الفرق بين صياغة الأسئلة في نظام الامتحانات القديم ونظام الامتحانات الجديد، مشيرةً إلى أن النظام الجديد أسهل ويضمن عدم وضع أي أسئلة تحمل اي لبس في الإجابة عليها.





وأكد الفيديو، أن امتحانات المرحلة الثانوية ستشمل اسئلة متعددة الاختيارات، إلى جانب عدد من الأسئلة المقالية، مشيرًا إلى أن الإجابات المطلوبة مختصرة ولم تعد الإجابات الطويلة والمحفوظة هي الحل.





كما شدد الفيديو على أن خطوات حل الأسئلة الجديدة في امتحانات المرحلة الثانوية، تقوم على الفهم والتطبيق والتحليل والإبداع، مشيرًا إلى أن نظام التقييم الجديد يتطلب تحرير تفكير الطالب من حفظ المحتوى العلمي، حيث تعتمد الاسئلة في الامتحانات الجديدة على تشجيع الطالب على التفكير النقدي والتعليم العميق وربط المعلومات.



